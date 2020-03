La FIA confirme des “améliorations drastiques” de la sécurité des voitures de F1 en 2021 · RaceFans

La FIA a confirmé qu’elle “améliorerait considérablement” la résistance des châssis à partir de la saison 2021 F1.

Comme RaceFans l’a révélé la semaine dernière, le poids minimum des voitures devrait augmenter de sept kilogrammes l’année prochaine pour permettre aux équipes de renforcer leurs voitures afin de passer les tests de collision révisés que leurs conceptions devront passer.

Le FIA ​​World Motorsport Council a confirmé «des améliorations drastiques de la résistance et de l’absorption d’énergie du châssis lors des impacts avant, latéraux et arrière», à partir de 2021.

Le changement fait suite à l’accident de Formule 2 de l’an dernier à Spa, qui a coûté la vie à Anthoine Hubert et laissé Juan Manuel Correa avec de graves blessures aux jambes, après que leurs voitures soient entrées en collision.

La voiture de Correa a heurté celle d’Hubert après qu’un morceau de débris se soit déposé sous le devant de sa voiture. Dans un autre changement pour 2021, la FIA a confirmé que «des attaches seront obligatoires pour les ailes arrière et les structures d’impact arrière», similaires à celles déjà utilisées sur les roues de voiture.

De nouvelles améliorations seront apportées pour «améliorer considérablement la sécurité électrique (haute tension) des voitures», a ajouté le communiqué du WMSC.

D’autres changements aux voitures de F1 pour 2021 précédemment révélés par RaceFans ont été annoncés par le WMSC. Il s’agit notamment de «modifications des profils d’aile avant pour éviter un lavage à contre-courant qui aurait entraîné un grave compromis sur les objectifs généraux permettant aux voitures de rouler plus étroitement» et des «plaques d’extrémité d’aile avant, carrosserie supérieure et plaques d’extrémité d’aile arrière». [which] ont été modifiés pour donner plus d’espace commercial aux équipes. »

Deux nouveaux développements pour 2021 ont été confirmés. Le fabricant britannique de transducteurs de pression Kulite a été choisi comme fournisseur officiel des capteurs de pression et de température de l’unité de puissance de Formule 1 pour 2021 à 2023. Le règlement financier révisé a également été approuvé, ce qui permet aux administrateurs de plafonnement des coûts de surveiller les activités des équipes «à tout moment, à distance ou dans les locaux des équipes F1. “

