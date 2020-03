La FIA confirme plusieurs modifications importantes des règles F1

Date publiée: 31 mars 2020

La FIA a annoncé une série de changements confirmés aux règlements sportifs de la Formule 1 pour aider à protéger le sport autant que possible.

Avec la Formule 1 en attente dans un avenir prévisible, la dernière réunion du Conseil mondial du sport automobile a vu des mesures rapides être prises afin de réagir rapidement aux événements actuels et de protéger le sport dans le processus.

La dernière législature confirme certains changements notables, y compris un changement dans le système de vote, certaines décisions n’ayant désormais besoin que de 60% d’approbation pour pouvoir être ratifiées par le WMSC.

Le contrôle total du calendrier par la FIA et la Formule 1 est également confirmé, les équipes ne voteront donc pas sur d’éventuels changements ou horaires.

Le retard du règlement 2021 est désormais également gravé dans le marbre, tout comme l’interdiction de tout développement aérodynamique lié à ce qui est désormais le règlement 2022.

Le système de direction à deux axes, introduit par Mercedes à Barcelone, n’a pas été suspendu pour une année en raison du retard des règles.

La déclaration complète de la FIA se lisait comme suit:

«Des modifications du règlement sportif 2020 ont été approuvées afin de donner à la FIA et à la Formule 1 la souplesse nécessaire pour réagir à la crise et organiser un calendrier des courses qui protège le mieux la valeur commerciale du championnat et qui contienne autant que possible les coûts.

Ceci sera réalisé par les méthodes suivantes:

L’ajout de l’Article 1.3, afin de pouvoir modifier certains articles avec 60% de soutien parmi les équipes, afin d’augmenter la flexibilité durant cette période difficile. Dans tous les cas, une approbation ultérieure par le World Motor Sport Council sera nécessaire.

– l’autorisation pour la FIA et la Formule 1 de modifier le calendrier sans vote (suppression de l’article 5.5)

Modifications des tests (article 10.5)

– Ajout de l’arrêt des fabricants d’unités de puissance (articles 21.10 et 21.11)

– Modifications des éléments de Power Unit autorisés si le nombre de courses diminue (article 23.3)

– L’interdiction du développement aérodynamique pour le Règlement 2022 en 2020 (à partir du samedi 28 mars).

– Le Conseil mondial a approuvé le report précédemment annoncé des règlements techniques de 2021 à 2022 pour des mesures d’économie. De nouvelles mesures seront introduites pour 2021 à l’issue de discussions avec les équipes. Ceux-ci comprendront l’homologation de la Survival Cell (à partir de 2020) et de certains autres composants.

– De plus, les systèmes de direction à deux axes (DAS) ne seront pas autorisés dans la réglementation 2021 telle que définie à l’article 10.4.2.

Ces modifications techniques ont déjà reçu l’approbation unanime requise des concurrents participants, car elles représentent des changements fondamentaux introduits 18 mois avant le début de l’année du championnat concerné. »

