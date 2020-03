La FIA crée une «cellule de crise» pour surveiller l’épidémie de COVID-19

La FIA a créé une «cellule de crise» pour examiner les effets continus du COVID-19, après que la Formule ePrix de Rome ait été la dernière course à être annulée en raison de la pandémie de vendredi.

L’annonce, qui faisait partie de la première réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA en 2020, sera dirigée par le professeur Gérard Saillant et se réunira tous les deux jours pour “examiner les derniers développements dans le monde” concernant le COVID-19 et sa diffusion. .

Promettant de «suivre de près la situation et ses implications, ainsi que ses clubs membres et promoteurs, et de suivre les conseils des autorités compétentes, y compris les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé», la FIA utilisera la cellule de crise pour décider si des courses à venir nécessitent un report ou annulation.

Actuellement, le seul Grand Prix de Formule 1 qui a été touché par l’épidémie est le Grand Prix de Chine, qui a été indéfiniment reporté de sa place de calendrier du 17 au 19 avril. Cependant, d’autres courses pourraient bientôt connaître un sort similaire, car les restrictions sur les voyages et les grands rassemblements publics dans plusieurs pays ont commencé à se resserrer.

À partir de maintenant, la saison 2020 F1 devrait commencer la semaine prochaine, du 13 au 15 mars avec le GP d’Australie à Melbourne.

