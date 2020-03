La FIA détaille le règlement pour le plafond budgétaire 2021

La FIA a dévoilé son règlement pour le plafond budgétaire qui sera introduit avec la saison de Formule 1 2021, expliquant comment les équipes doivent déclarer leurs dépenses dans la nouvelle ère du sport.

Le budget, qui est fixé à 175 millions USD pour une saison de 21 courses, est une initiative des propriétaires de la FIA et de la F1 Liberty Media qui vise à atteindre trois objectifs principaux:

promouvoir l’équilibre compétitif du Championnat;

promouvoir l’équité sportive du Championnat; et

assurer la stabilité financière et la durabilité à long terme des équipes F1

De plus, le document réglementaire, publié vendredi après la première réunion du World Motorsport Council en 2020, promet de préserver “le défi technologique et technique unique de la Formule 1”.

En vertu du règlement, chaque équipe devra déclarer ses dépenses – avec 1 million de dollars ajoutés ou soustraits de la limite de 175 millions de dollars pour chaque course plus / moins de 21 – à la FIA’s Cost Cap Administration (CCA) dans un délai fixé, avec un période de déclaration complète se terminant le 31 décembre.

Les dépenses non soumises au plafond comprennent le salaire du conducteur, les frais de marketing, les frais juridiques et financiers et ce que la FIA considère comme des «activités non F1».

Comme pour les autres règlements de F1, les équipes peuvent déposer une plainte contre des rivaux qui, selon eux, ne respectent pas le plafond, que le CCA rejettera ou enquêtera. En cas de manquement mineur (moins de 5% de dépassement), une équipe pourrait conclure un «Accord de violation accepté» avec le CCA pour appliquer une peine plus légère, ou si l’infraction est plus sévère, subir une perte de points, suspension, limitation des tests, exclusion du championnat ou réduction du plafond de l’année prochaine.

Enfin, toute nouvelle équipe entrant dans le sport devra respecter le plafond de l’année précédant ses débuts sur la grille, bien qu’elle ne devra soumettre qu’un seul rapport pour l’année précédente.

Si vous souhaitez lire le règlement par vous-même, le document complet de 43 pages est disponible ici.

