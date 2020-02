La FIA détaille les exigences relatives aux débitmètres de carburant pour 2021

La FIA a publié un appel d’offres pour le débitmètre de carburant standard à utiliser à partir de la saison 2021, dans le cadre de ses efforts pour réduire les coûts et éviter les controverses comme celle qui entoure Ferrari pendant la saison 2019.

Une décision annoncée pour la première fois avec le reste des règlements techniques de 2021 en octobre dernier, la FIA a maintenant détaillé l’introduction de son débitmètre de carburant normalisé dans le cadre de son appel d’offres.

Le document, publié plus tôt cette semaine, fixe une date limite du 13 mars pour les candidatures, avec une décision qui sera annoncée à la mi-avril.

Le candidat retenu fournira des débitmètres de carburant à toutes les équipes pour les saisons 2021-2023, avec la possibilité d’une prolongation d’un ou deux ans.

Alors que dans les règlements d’origine de 2021, les équipes devaient utiliser un seul débitmètre de carburant, un changement apporté pour la saison 2020 nécessite désormais deux de ces appareils, qui selon la FIA “resteront probablement en place pour 2021 et au-delà”. De plus, les équipes ne recevront que huit exemplaires du premier capteur et quatre du second pour toute la saison.

L’année dernière, Ferrari a supposé avoir trouvé un moyen de renverser la limite de 100 kg par heure de débit de carburant par des interférences électriques avec le compteur. Avec une pièce standardisée, la FIA espère que de telles mesures seront impossibles.

Concernant le coût, la FIA déclare que «le prix d’achat du débitmètre de carburant ne doit pas dépasser 5 000 £ avec une garantie de 100 heures de fonctionnement. Le coût du service pour 100 heures supplémentaires de fonctionnement ne doit pas dépasser 500 £. »

Une fois le fournisseur choisi, les équipes pourront commencer à commander des compteurs à partir du 1er mai 2020, avec au moins deux livrées à chaque équipe et à la FIA avant le 1er juillet.

