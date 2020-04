La FIA doit protéger les championnats des coupes budgétaires après une interruption · .

Dans le tour d’horizon: le président de la FIA, Jean Todt, s’inquiète de l’effet que la baisse des budgets pourrait avoir sur les championnats après la pandémie.

Un message de Keith à nos lecteurs et supporteurs

La saison du sport automobile a été à juste titre suspendue tandis que le monde subit de plein fouet l'attaque du Coronavirus.

La saison du sport automobile a été à juste titre suspendue tandis que le monde subit de plein fouet l’attaque du Coronavirus. Au moins dans ma vie, c’est une situation sans précédent. Et donc je voulais rompre brièvement avec notre couverture régulière pour donner un aperçu de ce que cela signifie pour les . et comment nous espérons surmonter cette tempête.

La majorité de nos revenus provient de la publicité. Cela se produit de deux manières. Premièrement, au moins trois mois de sport automobile seront anéantis, peut-être beaucoup plus.

L’effet du Coronavirus sur l’économie aggrave la situation. Les tarifs publicitaires ont chuté, de sorte que les annonces que nous pouvons afficher gagnent moins d’argent.

Face à cela, nous réduisons nos coûts partout où nous le pouvons. Mais nous sommes une opération allégée pour commencer, et nous ne voulons pas compromettre la qualité de notre couverture. Comme de nombreuses autres entreprises, nous sommes confrontés à des décisions difficiles.

Vos contributions mensuelles de 1 £ aideront les . à continuer à ce moment où nous avons le plus besoin de votre aide.

Nous sommes bloqués pour le Coronavirus, mais cela ne nous empêchera pas de vous apporter des nouvelles de dernière heure, des analyses d'initiés et des fonctionnalités originales pendant la pause. Tout comme lorsque nous avons révélé les premiers détails sur la façon dont les équipes de Formule 1 développent des technologies pour lutter contre la pandémie.

Comme nous, la course automobile sera confrontée à d'énormes défis dans les mois à venir. Les décisions prises maintenant pourraient façonner l'avenir de notre sport pour des générations.

Une voix indépendante n’a jamais été aussi urgente. Nous serons cette voix et nous le ferons avec votre aide. Si vous souhaitez devenir Supporter ., visitez ..net/support.

Merci de continuer à visiter .. Je vous souhaite à tous, à vos familles et à vos amis, la meilleure des chances de rester en bonne santé et en sécurité. Maintenant, revenons à la rafle…

Le week-end dernier, @LandoNorris a promis de se raser la tête s’il recevait 10 000 $ en dons pour lutter contre le #Coronavirus.

C’est un homme de parole… et ses 40 000 téléspectateurs @Twitch sont devenus fous. # F1 pic.twitter.com/dsLqZsVXB5

– . (@racefansdotnet) 2 avril 2020

En raison de l’impact de COVID19, le Groupe McLaren a adopté des mesures temporaires difficiles concernant son personnel pour, espérons-le, protéger les emplois à long terme. Je comprends parfaitement ces décisions difficiles et j’ai évidemment décidé de réduire les salaires. Nous sommes tous là dedans. pic.twitter.com/O2woN7kYKt

– Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 2 avril 2020

Lettre du président (FIA)

“Pour que ce défi ne soit pas vain, il faut aussi en tirer des enseignements: il faut se laisser sortir des sentiers battus, agir différemment. Il faut trouver de nouveaux moyens d’atteindre des objectifs, en matière de sécurité routière par exemple, ou de nos championnats. “la durabilité lorsque les budgets pourraient être réduits après Covid-19.”

Les débuts de la prochaine génération de voitures retardés jusqu’en 2022 en raison de la pandémie de coronavirus (NASCAR)

“Nous continuerons à développer la voiture Next Gen, et un calendrier de test révisé sera partagé lorsque plus d’informations seront disponibles.”

La F1 a-t-elle raison d’interdire le DAS de Mercedes pour 2021? (. via YouTube)

Bernie Ecclestone (89) wird im Sommer Vater! (Blick – Suisse)

L’épouse d’Ecclestone, Fabiana Flosi, attend son premier enfant ensemble, qui sera le quatrième d’Ecclestone.

Pilote de course volontaire pour transporter des patients dans une voiture de sport dans le cadre du programme NHS (Evening Express)

“Le joueur de 36 ans, qui a également remporté la catégorie LMP2 des 24 Heures du Mans en 2015, a déclaré:” Si le besoin de livrer des médicaments ou de déplacer des fournitures est le plus grand, alors il y aura beaucoup à faire, mais ce sera, bien sûr, mon plaisir de ramener les gens pour un retour spécial chez eux! ‘”

Moto GP 20 – Carrière de gestionnaire (équipe Milestone via YouTube)

