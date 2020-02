La FIA et Ferrari parviennent à un accord après l’enquête de PU

Date publiée: 28 février 2020

La FIA a conclu son enquête sur le groupe moteur de Ferrari et a conclu un accord avec la Scuderia avant la saison 2020.

L’organe directeur a publié une série de directives techniques vers la fin de la campagne 2019 qui semblait être en corrélation avec une baisse des performances de la Ferrari SF90.

Cela a conduit des gens comme Max Verstappen à accuser l’équipe de tricherie avec son unité de puissance, ce que le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a vigoureusement nié.

L’unité motrice de Ferrari a été prise par la FIA pour de plus amples vérifications au cours de l’hiver et, alors que les tests de pré-saison touchaient à leur fin à Barcelone, une déclaration a été publiée pour dire que l’enquête était maintenant terminée.

La FIA et la Ferrari ne divulgueront aucun détail des enquêtes, la première confirmant seulement qu’elles sont «parvenues à un accord» avec le cheval cabré.

Un communiqué se lit comme suit: «La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a terminé son analyse du fonctionnement du groupe motopropulseur de la Scuderia Ferrari Formula 1 et est parvenue à un accord avec l’équipe.

«Les détails de l’accord resteront entre les parties.

«La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités motrices de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat et aideront la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone et des carburants durables. »

