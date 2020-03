La FIA forme une “cellule de crise” en réponse au coronavirus · RaceFans

La FIA a créé une «cellule de crise» en réponse à l’épidémie de coronavirus, qui a provoqué de nouvelles annulations de course aujourd’hui.

Plus tôt aujourd’hui, la Formule E a annulé sa deuxième date de course en 2020 en raison du virus. Les tournées à Sanya, en Chine et à Rome, en Italie, ne se dérouleront pas comme prévu, bien que la série espère les réintégrer à des dates ultérieures.

Plusieurs autres championnats ont également annulé ou reporté des courses. Les séries de motos, qui ne relèvent pas de la compétence de la FIA, ont été particulièrement touchées. Moto GP a annulé ses deux premiers tours et le World Superbike a également perdu un événement.

Le président de la Commission médicale de la FIA, le professeur Gerard Saillant, a fait une présentation sur l’épidémie de coronavirus Covid-19 au FIA World Motor Sport Council aujourd’hui.

“Une cellule de crise de la FIA a été créée et se réunit tous les deux jours pour examiner les derniers développements dans le monde”, a déclaré le WMSC dans un communiqué.

«La FIA continue de suivre de près la situation et ses implications, avec ses clubs membres et ses promoteurs, et suit les conseils des autorités compétentes, y compris les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé.

«La FIA évaluera le calendrier de ses prochaines compétitions et prendra toutes les mesures nécessaires pour aider à protéger la communauté mondiale du sport automobile et le grand public, y compris le report des compétitions si nécessaire.

Les principales courses annulées ou reportées en raison d’un coronavirus

DatesSeriesEventLocationCountryMarch 6 – Mars 8Moto GPQatar Grand-PrixLosail international CircuitQatarMarch 13 – Mars 15World SuperbikesQatarLosail international CircuitQatarMarch 21 – Mars 21Formula ESanya EPrixSanyaChinaMarch 20 – Mars 22Moto GPThailand Grand-PrixBuriram international CircuitThailandMarch 21 – Mars 22Super TaikyuRound oneSuzukaJapanApril 4 – Avril 4Formula EROME EprixRomeItalyApril 4 – Avril 5Super FormulaRound oneSuzukaJapanApril 17 – 19 avrilFormule 1Grand Prix de ChineCircuit international de ShanghaiChine17 avril – 19 avrilPorsche Carrera Cup AsieCours de ShanghaiCircuit international de ShanghaiChine 17 avril – 19 avrilC formule chinoise quatreCours de ShanghaiCircuit international de ShanghaiCircuit international de ShanghaiChine

