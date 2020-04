La FIA interdit le DAS pour 2021

Mercedes, championne du monde de Formule 1, ne sera pas autorisée à utiliser son système de direction innovant l’année prochaine, même si les voitures restent inchangées, a déclaré mardi la FIA au pouvoir.

Le système à deux axes (DAS) permet au conducteur de modifier «l’angle de pincement» des roues avant en poussant et en tirant sur le volant, plutôt que de le déplacer latéralement.

Mercedes n’a pas encore couru avec DAS depuis le championnat est suspendu jusqu’à au moins l’été européen en raison de la pandémie de coronavirus.

Le système aurait été interdit en raison d’une refonte majeure des règlements techniques prévue pour 2021, mais qui a été reportée à 2022 pour réduire les coûts pour les équipes confrontées à une perte de revenus.

La décision de l’interdire de toute façon fera économiser de l’argent aux concurrents qui auraient autrement dû concevoir leurs propres systèmes si cela donnait à Mercedes un avantage concurrentiel une fois la course reprise.

L’organe directeur a déclaré que son Conseil mondial du sport automobile avait également confirmé par des changements par vote électronique pour rationaliser et accélérer la prise de décision en réponse à la propagation mondiale du virus.

Les mesures comprenaient l’octroi d’une délégation de pouvoirs au président de la FIA, Jean Todt, et l’autorisation à l’organisme et au titulaire des droits commerciaux de F1 Liberty Media de modifier le calendrier sans exiger de vote.

La F1 prévoit une saison de course réduite de 15 à 18 ans, avec deux manches annulées jusqu’à présent et six autres à reprogrammer.

Il est certain que d’autres courses seront reportées – le Canada, la France, l’Autriche et la Grande-Bretagne ressemblant aux prochains dominos à dégringoler – créant un mal de tête dans une saison qui pourrait durer jusqu’en janvier.

Le président de la F1, Chase Carey, a déjà indiqué que le calendrier révisé sera très différent de ce qui avait été publié précédemment.

“Des modifications au Règlement Sportif 2020 ont été approuvées afin de donner à la FIA et à la Formule 1 la flexibilité de réagir à la crise et d’organiser un calendrier des courses qui protège au mieux la valeur commerciale du championnat et qui contienne autant que possible les coûts”, Dit la FIA.

Certains articles peuvent désormais également être modifiés avec un soutien de 60% des 10 équipes, plutôt que l’accord unanime nécessaire auparavant.

Il pourrait également y avoir des changements dans le nombre d’éléments d’unité de puissance autorisés sans encourir de pénalité.

Si le championnat tombe à moins de 14 courses, l’allocation de l’unité de puissance est réduite à deux par pilote par saison. Moins de 11 courses ne permettraient qu’une seule batterie et unité de contrôle électronique pour la saison.

Les équipes sont également interdites de tout développement aérodynamique en 2020 pour 2022, une autre mesure d’économie.

Il est également prévu de prolonger la fermeture actuelle de l’usine «au cas où les problèmes de santé publique ou les restrictions gouvernementales persisteraient».

.