La FIA interdit le système DAS innovant de Mercedes pour la saison F1 2021

Bien que le règlement technique de la F1 de 2020 restera figé pour 2021, il y a un élément qui ne sera pas dans les voitures de la prochaine saison. Il s’agit du volant à deux axes (Dual Axis Steering – DAS), qui a été utilisé par l’équipe Mercedes lors des tests de pré-saison à Barcelone et a fait sensation dans le monde entier.

Ce système est chargé de réguler la convergence des pneus avant par le mouvement de va-et-vient du volant. Lorsque le volant est rapproché, il aide à mieux tourner la voiture, tout en le déplaçant optimise davantage la stabilité et la vitesse finale sur les lignes droites.

Cette interdiction était inscrite à l’article 1.0.4.2 du règlement technique F1 2021: “Le réalignement des jantes ne doit être défini que par une seule fonction de rotation, un volant et un seul essieu. De plus, les points les fixations internes des suspensions reliées au système de direction, doivent maintenir une distance fixe les unes par rapport aux autres, et ne peuvent être déplacées que dans le sens normal vers le centre plat de la voiture “, précise l’article.

Pendant ce temps, le reste des mesures concernant le volant restent inchangées, telles que: interdiction de réalignement de plus de deux pneus, restriction des systèmes de volant à commande électronique ou que c’est sa source d’énergie et que sa seule fonction est de réduire l’effort physique d’utiliser le volant et que la colonne n’est pas proche du pilote, tout cela pour éviter les blessures.

Lorsque le système DAS a été utilisé à Barcelone le 20 février, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré: “Nous avons eu une journée intéressante à activer le système DAS pour la première fois et nous apprenons de nouvelles choses avec les conducteurs et voyons ce que nous peut fournir pour cette saison. Ce système n’est pas nouveau pour la FIA car nous en discutons depuis un certain temps. Les règlements sont très clairs sur ce qui est autorisé sur les flyers et nous sommes convaincus qu’il répond à toutes ces exigences. ”

Nous verrons si certaines équipes choisissent de copier ce système en 2020. Cela ne semble pas facile étant donné que le début de saison est encore incertain. De plus, il n’y a pas beaucoup de temps pour le développer dans leurs voitures et les budgets ont eu un fort impact pour ne pas courir.

