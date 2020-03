La FIA, la F1 et les équipes conviennent de retarder les voitures de F1 2021, pas le plafond budgétaire · .

La FIA, la Formule 1 et les équipes ont convenu à l’unanimité de retarder une partie du nouveau paquet de règles radicales de la Formule 1 qui devait être introduit l’année prochaine.

Des modifications radicales aux règlements techniques, destinées à réviser radicalement l’aérodynamisme et à créer des voitures capables de courir beaucoup plus près, n’arriveront qu’en 2022.

Les équipes ont accepté d’utiliser leur châssis 2020 pour la saison 2021. D’autres composants peuvent être gelés entre les deux saisons comme mesure d’économie supplémentaire.

Le report des modifications techniques permettra aux équipes de réaliser des économies considérables suite à la grave interruption du début du championnat de cette année. Les sept premières dates de course de la saison ont toutes été annulées, bien que le sport ait l’intention de reporter le plus grand nombre possible.

Mais alors que les nouvelles voitures n’arriveront pas l’année prochaine, le sport a l’intention d’aller de l’avant avec sa nouvelle réglementation financière, également connue sous le nom de plafond budgétaire. Cela limitera les dépenses de chaque équipe à un maximum de 175 millions de dollars, à quelques exceptions près, par rapport à l’année prochaine.

L’accord attend l’approbation finale du Conseil mondial des sports motorisés de la FIA, mais devrait être ratifié.

Cet article sera mis à jour.

