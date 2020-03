La FIA modifie la réglementation sur la conception du casque des pilotes de F1 pour 2020

Depuis 2015, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a exigé des pilotes qu’ils maintiennent la conception de la coque pendant une saison pour permettre une identification facile, bien qu’ils aient été autorisés à changer au cas où ce serait leur Grand Prix à la maison ou lors d’un événement. spécial. Eh bien, ce règlement vient d’être abrogé pour cette 2020.

Cette restriction n’était pas du goût des pilotes. À cet égard, l’année dernière, Lewis Hamilton a commenté ses réseaux sociaux: “C’est la seule chose qui permet au pilote d’exprimer sa créativité et ils (FIA) la bloquent. Qui pense que nous devrions être libres de nous exprimer et de faire plus de changements?” , a déclaré l’hexacampeón qui avait un soutien massif de ses partisans.

Un autre pilote qui devrait être satisfait du changement est Sebastian Vettel. L’Allemand à son époque avec Red Bull, changeait de casque à chaque fois qu’il remportait une course et répétait son design à moins qu’il n’échoue.

Avec cette mesure qui modifie le Règlement Sportif de Formule 1, les 20 pilotes du Championnat du Monde auront libre cours en 2020 pour s’exprimer librement à travers leurs créations.

