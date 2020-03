La FIA officialise des mesures pour organiser la réglementation F1 et le calendrier pour le coronavirus

Le Conseil mondial de l’automobile de la Fédération internationale des sports mécaniques (FIA) a approuvé par vote électronique, une série de modifications clés de la réglementation pour lui permettre de réagir plus rapidement aux défis que la pandémie mondiale COVID-19 génère depuis plusieurs semaines.

Pour le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA, des modifications au Règlement Sportif 2020 ont été approuvées pour donner à la FIA et à la Formule 1 la flexibilité de réagir à la crise et d’organiser un calendrier des courses qui protège mieux la valeur commerciale du Championnat et limiter autant que possible les coûts.

Cela sera accompli grâce aux mesures suivantes:

* Ajout de l’article 1.3, pour pouvoir changer certains articles avec 60% de support entre les équipes, afin d’augmenter la flexibilité durant cette période difficile. Dans tous les cas, une nouvelle approbation par le World Motor Council sera nécessaire.

* Autorisation pour la FIA et la Formule 1 de modifier le calendrier sans voter (suppression de l’article 5.5).

* Changements dans les tests, établissant que chaque équipe peut utiliser une voiture tous les jours et que les tests des jeunes pilotes ne sont qu’un jour et un maximum de 48 heures après le Grand Prix. Il peut y avoir un maximum de deux voitures (article 10.5).

* Ajout de la période de pause des fabricants de groupes motopropulseurs (articles 21.10 et 21.11).

* Les modifications des éléments du groupe motopropulseur sont autorisées si le nombre de courses est réduit (article 23.3).

* L’interdiction de développement aérodynamique d’ici 2022 en 2020 (à compter du samedi 28 mars).

Le Conseil mondial a approuvé le report précédemment annoncé du règlement technique de 2021 à 2022 en tant que mesure d’économie. Des mesures supplémentaires seront introduites d’ici 2021, après discussions avec les équipes. Ceux-ci comprendront l’homologation des cellules de survie (depuis 2020) et d’autres composants.

De plus, les systèmes de direction du système à double axe (DAS) ne seront pas autorisés dans la réglementation 2021 telle que définie à l’article 10.4.2.

Ces modifications techniques ont déjà reçu l’approbation unanime requise des équipes, car elles représentent des modifications fondamentales introduites 18 mois avant le début de l’année de championnat correspondante.

La FIA a reçu de nombreuses demandes de report et / ou d’annulation de compétitions enregistrées dans le calendrier sportif international de la FIA, y compris diverses compétitions qui comptent pour les Championnats et Coupes de la FIA.

Afin de permettre à la FIA de traiter ces demandes sans délai conformément aux Statuts de la FIA, le Conseil mondial des sports motorisés a accordé une délégation de pouvoirs au Président de la FIA, conformément aux articles 16.4 et 16.10 des Statuts de la La FIA, prendra toute décision concernant l’organisation de compétitions internationales pour la saison 2020, qui pourrait s’avérer urgente.

Toute décision prise par le président de la FIA sera prise après consultation du vice-président des sports, du secrétaire général des sports et du président de la commission des sports compétente, le cas échéant.

En plus de ces changements liés au paysage plus large du sport automobile, le Conseil mondial a également approuvé un certain nombre de changements aux règlements pour des championnats spécifiques.

