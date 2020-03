La FIA répond aux sept équipes qui ont protesté contre l’affaire controversée de Ferrari

L’unité motrice que Ferrari a utilisée en 2019 est le déclencheur pour que sept équipes de F1 protestent auprès de la FIA au sujet de l’accord qu’elle a conclu avec l’équipe italienne. Après la lettre d’hier, l’organisme de réglementation automobile a justifié ses actions en respectant la réglementation.

Tout cela fait partie des soupçons de plusieurs équipes, en particulier Red Bull, concernant une éventuelle consommation de carburant supplémentaire dans les voitures Maranello et qui n’était pas détectée par le capteur qui la mesure. C’était censé générer une puissance supplémentaire pour leurs voitures.

À l’arrivée de la demande d’éclaircissements de Red Bull, la FIA a commencé à enquêter mais rien d’autre ne s’est produit et il n’y a pas eu non plus de protestations. Cependant, tout a été découvert vendredi dernier 28, après les tests à Barcelone, lorsque la FIA a déclaré qu’elle était parvenue à un accord avec Ferrari sur son groupe propulseur 2019, sans donner plus de détails, révélant seulement que l’accord est secret.

Voici la réponse de la FIA aux manifestations de McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri et Williams:

“La FIA a effectué des analyses techniques détaillées sur le bloc moteur de la Scuderia Ferrari, comme elle a le droit de le faire avec tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Des enquêtes approfondies et exhaustives menées au cours de la saison 2019 ont fait soupçonner que le groupe motopropulseur Scuderia Ferrari pourrait être considéré comme ne fonctionnant pas dans les limites des réglementations de la FIA à tout moment. La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée aux soupçons et a réitéré que son groupe moteur fonctionnait toujours conformément aux réglementations.

La FIA n’était pas entièrement satisfaite, mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante, en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle de fournir des preuves sans équivoque d’une violation du règlement.

Afin d’éviter les conséquences négatives d’un litige prolongé, en particulier compte tenu de l’incertitude quant à l’issue de ce litige et dans le meilleur intérêt du Championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l’article 4 (ii) de son Règlement Judiciaire et Disciplinaire (JDR), a décidé de conclure un accord de règlement efficace et dissuasif avec Ferrari, pour mettre fin à la procédure.

Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives pour le traitement des litiges.

La confidentialité des termes de l’accord de conciliation est prévue à l’article 4 (vi) du JDR.

La FIA prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger le sport, dans son rôle et sa réputation de régulateur du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA “, a conclu le communiqué.

Nous devons maintenant attendre la position des sept équipes avant cette lettre, car dans leur protestation, ils avaient annoncé la possibilité d’une action en justice.

