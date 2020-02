La FIA reporte China ePrix suite à une épidémie de coronavirus

Date publiée: 3 février 2020

La Formule E ne se rendra pas en Chine le mois prochain alors que le nombre de morts du coronavirus mortel continue de grimper.

Le mois dernier, l’instance dirigeante du sport automobile, la FIA, a annoncé qu’elle surveillait de près la situation en Chine alors que l’épidémie ravageait le pays.

Bien que le Sanya ePrix se trouve à environ 700 km de Wuhan, le centre de l’épidémie, la FIA a appelé à ne pas visiter la Chine en mars.

La déclaration se lisait comme suit: «Compte tenu de la propagation continue du coronavirus et après une consultation étroite avec les services compétents de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, la formule E – avec la FIA, la Fédération des sports automobiles et motocyclistes de la République populaire de Chine ( CAMF) et son partenaire régional Enova Holdings – ont conjointement décidé de ne pas courir à Sanya à la date prévue du 21 mars 2020.

«Compte tenu des problèmes de santé croissants actuels et de l’Organisation mondiale de la santé déclarant le coronavirus une urgence internationale, la Formule E a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel itinérant, des participants au championnat et des spectateurs, ce qui reste d’une importance capitale.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire régional et les autorités locales de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, pour continuer à suivre la situation à mesure qu’elle évolue.

«Toutes les parties prendront le temps approprié pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles si la situation s’améliore.»

Il reste à voir si le Grand Prix de Chine de Formule 1 se poursuivra avec la course prévue deux semaines après l’ePrix.

