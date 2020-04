La FIA reporte les Jeux du sport automobile au Paul Ricard à 2021

La deuxième édition des Jeux FIA de sport automobile, qui se tiendra sur le Circuit Paul Ricard, a été reportée à 2021, a annoncé mardi l’instance dirigeante.

Citant la «pandémie de COVID-19 qui affecte actuellement le monde et ses conséquences attendues pour le sport automobile», l’événement a été reculé d’un an du 23-25 ​​octobre 2020 au 22-24 octobre 2021.

“Le but de cette mesure est de soutenir les personnes travaillant dans l’industrie du sport automobile, en réduisant davantage la pression logistique et financière sur eux en particulier”, a déclaré la FIA dans un communiqué. “Avec tous les championnats offrant aux concurrents de l’événement ayant besoin de réviser leur calendrier de course à la fin de l’année, cela contribuera également à éviter tout conflit d’horaire potentiel.”

«Surtout, cela signifie que les autorités sportives nationales – qui sont essentielles à cet événement – peuvent se concentrer sur la gestion des inévitables difficultés liées à cette crise sans précédent avant d’envisager de participer à l’événement en 2021.»

Dans le même temps, Paul Ricard devrait encore ouvrir la saison de Formule 1 2020 avec le Grand Prix de France le 28 juin, bien que compte tenu de cette annonce, les chances que cela se produise semblent de plus en plus improbables.

