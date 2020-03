La FIA rompt le silence sur le règlement du moteur Ferrari

Date publiée: 6 mars 2020

La FIA a défendu son accord privé avec Ferrari sur la légalité de son unité motrice 2019, malgré de vives critiques.

La semaine dernière, la FIA a annoncé qu’elle était parvenue à un «règlement» avec Ferrari concernant le moteur de l’année dernière, mais n’a pas déclaré si le règlement était dû au fait que le groupe motopropulseur de la Scuderia était légal ou non.

Des rivaux avaient accusé Ferrari d’avoir violé les débits de carburant et d’avoir dépassé les capteurs de la FIA, et à la suite de l’annonce, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a réuni les sept équipes non motorisées par Ferrari pour exiger une explication.

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a même réclamé une compensation de «24 millions de dollars» après que son équipe eut terminé P3 au Championnat des constructeurs 2019 derrière Ferrari.

Dans un communiqué, tel que cité par Sky Sports, la FIA a déclaré que, même si elle n’était «pas entièrement satisfaite» après leur enquête, l’organe directeur de la Formule 1 a décidé que «de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire. et l’impossibilité matérielle de fournir la preuve sans équivoque d’une violation. »

“La FIA a effectué une analyse technique détaillée de la Scuderia Ferrari Power Unit comme elle a le droit de le faire pour tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA”, indique le communiqué.

«Les enquêtes approfondies et approfondies entreprises au cours de la saison 2019 ont soulevé des soupçons selon lesquels la Scuderia Ferrari PU pourrait être considérée comme ne fonctionnant pas dans les limites des règlements de la FIA à tout moment.

«La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée aux soupçons et a réitéré que son PU fonctionnait toujours conformément aux réglementations.

«La FIA n’était pas entièrement satisfaite mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle de fournir la preuve sans équivoque d’une violation.

«Afin d’éviter les conséquences négatives qu’un long litige entraînerait notamment au vu de l’incertitude de l’issue de ces litiges et dans le meilleur intérêt du Championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l’article 4 (ii) de son Règles judiciaires et disciplinaires (JDR), a décidé de conclure un accord de règlement efficace et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure.

«Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges.»

Dans une lettre ouverte envoyée à la FIA par Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, AlphaTauri et Williams, ils ont exprimé un «engagement commun à poursuivre une divulgation complète et appropriée dans cette affaire, afin de garantir que notre sport traite équitablement tous les concurrents. et également.

“En outre, nous nous réservons le droit de demander réparation, dans le cadre de la procédure régulière de la FIA et devant les tribunaux compétents.”

