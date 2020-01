La FIA surveille de près l’épidémie de coronavirus

La FIA a publié une déclaration concernant l’épidémie de coronavirus en cours en Chine, promettant de «prendre toutes les mesures» nécessaires pour protéger la communauté du sport automobile.

Avec le Grand Prix de Chine de Formule 1 qui doit avoir lieu du 17 au 19 avril, l’inquiétude grandit que l’événement ne pourra pas se poursuivre dans le pays au centre de la pandémie, les derniers rapports faisant état de 170 morts parmi 7 711. infecté dans le monde entier ..

La déclaration de la FIA, publiée plus tôt dans la journée, se lit comme suit:

«Suite à l’épidémie de coronavirus qui a éclaté en Chine au début de l’année, la FIA suit de près l’évolution de la situation avec les autorités compétentes et ses clubs membres, sous la direction du président de la commission médicale de la FIA, le professeur Gérard Saillant. La FIA évaluera le calendrier de ses prochaines courses et, si nécessaire, prendra toutes les mesures nécessaires pour aider à protéger la communauté mondiale du sport automobile et le grand public. »

Déjà cette semaine, les officiels chinois ont annulé tous les événements de sport automobile dans le pays jusqu’à la fin du mois de mars, alors qu’hier encore le Championnat du monde d’athlétisme en salle – qui se déroulera à Nanjing du 13 au 15 mars – a été reporté à 2021.

