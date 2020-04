La FIA surveillera “de près” l’interrupteur du moteur Mercedes de McLaren · .

McLaren a convenu avec la FIA de la manière dont l’instance dirigeante du sport suivra son changement de Renault à Mercedes pour 2021.

Les équipes ont convenu de retarder l’introduction de nouveaux règlements techniques l’année prochaine et de continuer à utiliser leur châssis actuel en 2021 comme mesure d’économie. Cependant, McLaren a déjà signé un accord pour passer de Renault à des moteurs Mercedes l’année prochaine.

McLaren devra donc apporter quelques modifications à son châssis actuel MCL35 afin d’accueillir le nouveau moteur. “C’est un changement de plan pour nous, car nous avions prévu d’intégrer le groupe motopropulseur Mercedes dans la nouvelle voiture pour la réglementation 2021”, a déclaré le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl. “Évidemment, la situation est différente maintenant.”

La FIA imposera des limites sur la façon dont McLaren peut adapter son châssis 2020 pour la nouvelle unité de puissance.

“Pour sûr, il y aura des restrictions sur la façon dont [well] nous pouvons intégrer cette unité d’alimentation dans la voiture actuelle », a expliqué Seidl. «Nous avons convenu avec la FIA qu’elles surveilleront de très près le fait que nous ne sommes autorisés à effectuer que les changements qui sont absolument nécessaires pour installer le groupe motopropulseur Mercedes.

“Ils [will] surveillez de près que nous ne touchons à aucune autre zone dans les environs de l’unité d’alimentation, ce qui nous donnera des gains de performances supplémentaires. “

Seidl a déclaré que McLaren admet que les restrictions étaient nécessaires afin de réduire les coûts en reportant les règles de 2021.

«Nous comprenons parfaitement et nous avons accepté de [this] car à la fin, nous devons regarder la situation dans son ensemble. Nous devons nous mettre d’accord et nous soutenons ce gel qui se produit en ce moment car cela garantit une économie maximale pour tout le monde pour cette année. »

