La Formule 1 2019 est la plus élevée depuis 2012, mais le Royaume-Uni baisse

Date publiée: 21 janvier 2020

L’Organisation de Formule 1 a publié ses chiffres d’écoute officiels pour 2019 et ce sont les chiffres cumulés les plus élevés depuis 2012 dans tous les formats de diffusion.

Après avoir clôturé la dernière saison de la décennie, Liberty Media et l’Organisation de Formule 1 ont publié leurs chiffres d’audience pour le sport mondial tout au long de la saison 2019 et, dans toutes les régions, une augmentation de 9% par rapport à la saison 2018 a été enregistrée.

Avec de nombreux territoires émergents, influencés par un certain nombre de facteurs externes, ces chiffres pourraient être facilement compensés pour masquer ce qui pourrait être un ralentissement dévastateur du nombre de téléspectateurs dans les endroits considérés comme au cœur de la Formule 1, dont la Grande-Bretagne.

Le nouveau contrat de Formule 1 de Sky Sport, qui leur accordait des droits exclusifs pour diffuser toutes les courses tout au long de la saison, sauf un, le GP de Grande-Bretagne qui a également été diffusé sur Channel 4, a vu une baisse de 8,6 millions de vues sur la saison.

Bien que la Grande-Bretagne ait subi une baisse importante de vues, les territoires dans de nouveaux domaines clés ont vu une énorme augmentation du nombre de personnes s’inscrivant pour voir le sport, comme la Pologne (augmentation de 256%) et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) (228 % augmenter).

Ces fortes augmentations peuvent être imputables au retour de Robert Kubica et à d’autres accords liés au contrat tels que le groupe MBC, qui est le plus grand groupe de radiodiffusion en clair au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui a permis une augmentation considérable des niveaux d’exposition autour de le sport à travers la saison.

Le directeur des droits des médias de la F1, Ian Holmes, a commenté davantage ce que les chiffres signifiaient pour la Formule 1, a-t-il déclaré: «Cela montre que l’engagement avec la F1 a considérablement augmenté d’année en année. Nous avons un groupe de personnes de taille similaire qui regardent plus de contenu et plus longtemps qu’il y a un an. »

“Cela a bien sûr été aidé par des courses plus convaincantes et une base de fans plus engagée qui ont augmenté la quantité de contenu qu’ils regardent par rapport à 2018. Nous l’avons trouvé avec tous les points de contact F1.”

Le fait que Max Verstappen devienne de plus en plus important dans le sport a également montré un intérêt significatif pour l’intérêt et la fidélité des téléspectateurs à regarder le sport, le nombre de téléspectateurs aux Pays-Bas ayant augmenté de 56%.

Les chiffres d’écoute pour la Grande-Bretagne, l’un des territoires clés de Liberty Media, n’étaient pas facilement disponibles dans le rapport, mais les chiffres montrent une baisse de 13,6%, même si Lewis Hamilton remportait son sixième titre cette saison.

Les entreprises et les nouvelles idées de contenu telles que la production de Netflix «Drive to Survive» ont certainement revigoré certains fans plus âgés et en ont amené de nouveaux qui autrement n’auraient peut-être pas eu un moyen facile de regarder le sport.

Bien que, indépendamment du fait que la Formule 1 gratuite soit disponible ou que toutes les courses soient entièrement basées sur un abonnement, il semble que le facteur décisif pour savoir si les gens vont regarder ou non, est tout simplement l’excitation des courses et si le championnat vaut la peine. en se concentrant sur.

Le nombre de téléspectateurs de la Formule 1 peut augmenter dans les régions nouvelles et émergentes, mais les courses répétitives et obsolètes et les prix d’abonnement coûteux sur les marchés existants pourraient amener les téléspectateurs à partir plus vite que prévu.

