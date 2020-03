La Formule 1 annule les trois courses en mai, la saison débutera à Bakou · .

Les courses de Formule 1 prévues en mai à Zandvoort, le Circuit de Catalunya et Monaco ont toutes été annulées.

Le championnat espère annoncer de nouvelles dates pour les trois courses plus tard dans l’année.

«Compte tenu de la propagation mondiale continue de Covid-19 et après des discussions en cours avec la Formule 1 et les trois promoteurs, il a été confirmé aujourd’hui que le Grand Prix néerlandais de Formule 1 2020, le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 2020 et le Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2020 sera reportée », a indiqué la FIA dans un communiqué.

«En raison de la nature continue et fluide de la situation de Covid-19 dans le monde, la FIA, la Formule 1 et les trois promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des fans, ce qui reste notre principale préoccupation.”

Les derniers ajustements au calendrier à la suite de la pandémie de coronavirus signifient que la saison devrait maintenant commencer avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 7 juin.

“La FIA et la Formule 1 s’attendent à commencer la saison de championnat 2020 dès qu’il sera possible de le faire après mai et continueront de surveiller régulièrement la situation actuelle de Covid-19”, a ajouté le communiqué.

Cet article sera mis à jour.

