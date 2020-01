La formule 1 changera de calendrier pour éviter les coronavirus

La Formule 1 surveille de près l’épidémie de coronavirus en Chine et modifiera son calendrier de course si nécessaire, dans un contexte de préoccupation croissante concernant la propagation du virus.

Les sports internationaux ont été reportés et des tournois de qualification olympique de football, de basket-ball et de boxe ont été organisés ailleurs. La dernière annulation jeudi a été la semaine équestre d’Asie du 13 au 16 février à Hong Kong, qui coupe les liaisons ferroviaires avec la Chine continentale par mesure de précaution pour limiter la propagation du virus.

La course de F1 à Shanghai est prévue pour le 19 avril et risque d’être reportée ou annulée.

L’organe directeur de la série a déclaré jeudi qu’il “évaluerait le calendrier de ses prochaines courses” sous la supervision du président de la commission médicale, Gérard Saillant et, si nécessaire, “prendrait toutes les mesures nécessaires pour aider à protéger la communauté mondiale du sport automobile et le reste du monde. Publique.”

La dernière course de F1 à être annulée a été le Grand Prix de Bahreïn en 2011 en raison d’un soulèvement et de violentes protestations.

La première course de 2020 est le Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars, suivi du GP de Bahreïn à Sakhir une semaine plus tard, et le premier Grand Prix du Vietnam à Hanoi le 5 avril.

Mercredi, les championnats du monde d’athlétisme en salle à Nanjing ont été reportés d’un an à mars 2021. Les premières courses de la Coupe du monde de ski alpin le mois prochain sur l’un des parcours des Jeux olympiques de Beijing 2022 à Yanqing ont également été annulées.

Plus de 170 décès en Chine ont été enregistrés à cause de la maladie.

.