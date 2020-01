La Formule 1 confirme la sortie imminente de Sean Bratches

Date publiée: 20 janvier 2020

La Formule 1 a confirmé que le patron commercial Sean Bratches quittera officiellement ses fonctions fin janvier.

Bratches a été l’un des trois nouveaux visages, aux côtés de Chase Carey et Ross Brawn, à la tête de la nouvelle équipe de direction de la Formule 1 en 2017, lorsque Liberty Media a achevé la prise de contrôle du sport par Bernie Ecclestone.

Mais, au cours de la saison 2019, il y a eu beaucoup de spéculations sur Bratches et son avenir dans son rôle commercial.

Ces rumeurs ont finalement été abordées, la Formule 1 ayant publié un communiqué disant que Bratches devait se retirer.

“Les trois dernières années en Formule 1 ont été un voyage incroyable, que j’ai apprécié à fond”, a déclaré Bratches.

«Je tiens à remercier personnellement l’équipe de F1 pour leurs efforts extraordinaires et leur dévouement, ils sont les meilleurs des meilleurs et je suis convaincu qu’ils continueront à servir les fans et à appliquer la stratégie que nous avons définie dans les années à venir.

“Je suis fier de quitter la F1 dans une meilleure position que lorsque je suis entré en 2017 et je sais que la fondation que nous avons mise en place en équipe continuera de servir nos fans du monde entier et d’atteindre de nouveaux publics.”

Carey a déclaré: «Sean a transformé le côté commercial de la F1 et un témoignage de son travail se reflète dans notre élan et notre croissance en tant qu’entreprise.

Carey, PDG de F1, a ajouté: «Sean a transformé le côté commercial de la F1 et un témoignage de son travail se reflète dans notre élan et notre croissance en tant qu’entreprise.

«Je suis heureux que Sean continue à être un conseiller pour nous depuis son domicile aux États-Unis, il fera toujours partie de la famille F1 et j’ai hâte de recevoir ses conseils et ses conseils.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.