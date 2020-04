La Formule 1 devrait-elle organiser des courses à huis clos? · .

La tenue de courses sans fans pourrait permettre à la saison F1 de 2020 de commencer plus tôt. Mais le sport devrait-il envisager de courir sans foule?

Donnez votre avis dans le débat de cette semaine.

Pour

De nombreux pays ont imposé des mesures de «distanciation sociale» et des limites à la taille des rassemblements publics en raison de la pandémie. La Formule 1 ne pourra donc pas organiser de courses devant des foules à six chiffres tant qu’elles ne seront pas levées.

Cependant, il peut avoir une opportunité plus tôt de participer à des courses s’il réduit considérablement le nombre de personnes présentes. Cela impliquera de réduire au minimum le personnel de F1, de la FIA et des équipes – mais la plus grande réduction peut être faite en disant aux fans de ne pas y assister.

Alors qu’une course sans fans manquerait inévitablement d’ambiance, il serait sûrement préférable de ne pas avoir de course du tout.

Contre

Même sans foule, la F1 peut-elle réduire le nombre de participants suffisamment bas pour qu’une course se déroule à huis clos? Notre récente analyse sur les . a établi le nombre minimum à plus de 1 400. Même sur un grand site comme une piste de Formule 1, réunir autant de personnes tout en pratiquant la distanciation sociale semble peu probable.

La course à huis clos ne sera pas non plus une option pour certains événements. Ce ne serait probablement pas pratique pour une course sur circuit de rue.

Cela entraînerait également un coût important pour le promoteur de la course. Les fans qui ne pouvaient pas assister se verraient rembourser leurs billets au prix de plusieurs millions de livres.

je dis

J’espère que la Formule 1 devra accepter que l’ampleur de son fonctionnement signifie que d’autres sports pourront organiser leurs épreuves à huis clos beaucoup plus tôt. C’est une activité beaucoup plus compliquée que les matchs en stade comme le football ou le tennis.

Mais je ne pense pas que ça va avoir beaucoup d’alternative. Il lui faudra peut-être aussi accepter que les seules courses qu’il organise cette année se déroulent à huis clos. Cela étant, la question devient une évidence. Des courses sans fans vont sûrement avoir lieu.

Vous dites

Pensez-vous que la Formule 1 devrait organiser des courses sans fans pour démarrer sa saison 2020? Exprimez votre vote ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Êtes-vous d’accord que la F1 devrait organiser des courses à huis clos pour démarrer sa saison 2020?

Tout à fait d’accord (66%) Plutôt d’accord (24%) Ni d’accord ni en désaccord (0%) Plutôt en désaccord (2%) Tout à fait en désaccord (7%) Sans opinion (0%)

Nombre total d’électeurs: 41

Chargement …

Un compte . est nécessaire pour voter. Si vous n’en avez pas, enregistrez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

Vidéo: La F1 organisera-t-elle les premières courses de 2020 à huis clos?

Débats et sondagesParcourir tous les débats et sondages

Partagez cet article . avec votre réseau: