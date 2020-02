La Formule 1 envisage un Grand Prix de Chine de deux jours en novembre

Le Grand Prix chinois 2020 pourrait devenir un événement de deux jours comme l’avant-dernière course de la saison, selon un rapport d’Autosport.

Retirée de sa date d’origine du 19 avril en raison de l’épidémie de coronavirus en cours, les officiels de F1 prévoient toujours de poursuivre la course entre les Grands Prix du Brésil et d’Abu Dhabi.

Le plan verrait le GP de Chine se dérouler le 22 novembre dans le cadre d’un triple en-tête avec le Brésil et Abu Dhabi, avec un déroulement réduit de trois jours à deux afin d’alléger la charge logistique.

Contrairement au calendrier régulier des week-ends de course, le samedi sera désigné comme journée d’essais libres avant les qualifications et la course aura lieu le dimanche.

Cependant, la mise en œuvre du plan dépend du soutien unanime des dix équipes, ce qui pourrait s’avérer difficile à réaliser.

Sur une note connexe, les organisateurs du grand prix au Vietnam voisin ont réitéré mardi qu’ils s’attendent à ce que leur course inaugurale se déroule comme prévu. Prévue pour le 5 avril à Hanoi, l’absence de Shanghai deux semaines après a laissé un écart de près d’un mois dans le calendrier, la prochaine course étant le GP de Hollande à Zandvoort, le 3 mai.

