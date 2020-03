La Formule 1 espère que la saison des virus commencera en mai

La Formule 1 prévoit de commencer sa saison ravagée par les coronavirus en mai après avoir annulé l’ouverture de ce week-end en Australie et reporté les trois prochaines courses à Bahreïn, au Vietnam et en Chine.

La F1 et la FIA au pouvoir ont annoncé vendredi qu’elles prévoyaient de débuter le championnat d’Europe fin mai, sous réserve d’une révision régulière.

“La situation mondiale concernant COVID-19 est fluide et très difficile à prévoir et il est juste que nous prenions le temps d’évaluer la situation et de prendre les bonnes décisions”, a déclaré le président de la F1, Chase Carey.

Une date de fin mai exclurait les courses hollandaises et espagnoles actuellement prévues les 3 et 10 mai à Zandvoort et Barcelone.

Monaco, un point culminant glamour du calendrier des courses automobiles, sera en septième manche le 24 mai.

Le Grand Prix d’Australie à Melbourne a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus quelques heures seulement avant le début de la première séance d’entraînement à Albert Park vendredi.

Cela a été suivi par le report de la course de Bahreïn le 22 mars, déjà programmée sans spectateurs sous les projecteurs du circuit de Sakhir, et les débuts du Vietnam à Hanoi le 5 avril.

La F1 avait déjà reporté le Grand Prix de Chine du 19 avril à Shanghai.

McLaren a annoncé jeudi qu’il ne participerait pas à une course en Australie après qu’un employé ait été testé positif au virus et que Mercedes, championne, a ensuite demandé l’annulation.

En retour, cela a rendu le report de Bahreïn inévitable, certains membres de l’équipe étant en quarantaine. La perspective d’une pause prolongée a été évoquée par la F1 avant même les dernières annonces.

“Peut-être que nous prenons une pause, nous prenons une pause”, a déclaré Ross Brawn, directeur général de F1 Motorsport, à Sky Sports Television à Melbourne. «Et nous saisissons cette occasion pour dire« oui, car cette fois-ci au début de l’année, nous n’aurons pas de courses. Nous envisagerons de déplacer ces courses plus tard dans l’année.

«Et je pense qu’en libérant la pause d’août, nous nous donnons plusieurs week-ends où nous pourrions avoir une course et je pense que nous pouvons construire un calendrier assez décent pour le reste de l’année. Ça aura l’air différent. »

La pause s’étend du Grand Prix de Hongrie du 2 août à la Belgique le 30 août.

Il y a une certaine marge pour serrer les courses dans les week-ends plus tard dans l’année, avec un écart entre le Brésil et la fin de saison d’Abu Dhabi en novembre qui pourrait être étiré davantage si la course finale est repoussée en décembre.

Toute annulation de course est une préoccupation majeure pour les équipes, dont les budgets dépendent d’une part des revenus du sport, et pour les titulaires de droits commerciaux de F1 basés aux États-Unis, Liberty Media.

«Les équipes survivent grâce à leur financement des courses. Cela aura donc un impact sur les budgets des équipes pour l’avenir », a déclaré Brawn. «Cela aura un impact sur notre économie en tant qu’entreprise. Chaque course que vous perdez a un impact. »

Le calendrier 2020 de la F1 était censé être un record de 22 courses, avec l’arrivée du Vietnam et des Pays-Bas et le départ de l’Allemagne.

.