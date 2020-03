La Formule 1 lance la série Virtual Grand Prix

Date publiée: 20 mars 2020

La Formule 1 aide à fournir une certaine forme de course pendant le verrouillage du coronavirus, en lançant une nouvelle série de Grand Prix Virtuels.

Une liste de certains pilotes de Formule 1 actuels et une foule de stars seront annoncées en temps voulu et la première course à Bahreïn débutera le dimanche 22 mars à 2000 GMT.

Les participants rejoindront chaque course à distance avec la diffusion de l’hôte en direct de la Gfinity Esports Arena. Les courses auront une distance de 50% et la diffusion, qui sera disponible sur les chaînes officielles de Formule 1 YouTube, Twitch et Facebook, devrait durer 1 heure 30 minutes, avec une période de qualification où les positions sur la grille seront déterminées en fonction des pilotes. ‘meilleur temps au tour.

L’initiative Virtual Grand Prix devrait initialement se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai, mais pourrait être prolongée si la situation mondiale ne s’améliore pas.

“Nous sommes très heureux de pouvoir apporter un léger soulagement sous la forme du F1 Esports Virtual GP, en ces temps imprévisibles, car nous espérons divertir les fans manquant l’action sportive régulière”, a déclaré Julian Tan, responsable des sports électroniques de Formule 1. .

“Avec toutes les grandes ligues sportives du monde incapables de concourir, c’est le moment idéal pour mettre en évidence les avantages de l’esport et les compétences incroyables qui sont en jeu.”

