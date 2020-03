La Formule 1 lancera un jeu de gestion en 2022

La Formule 1 recevra un jeu vidéo de gestion sous licence officielle à partir de la saison 2022, a-t-on annoncé mardi.

Développé par Frontier Developments, la société derrière les jeux de gestion acclamés par la critique Planet Coaster et Planet Zoo, F1 recevra un traitement similaire avec la première incursion de Frontier dans l’utilisation d’une IP sous licence majeure.

Le jeu, prévu pour une première sortie en 2022 sur toutes les principales plates-formes, sera suivi par la suite d’éditions annuelles jusqu’en 2025 au moins.

Le PDG de Frontier, David Braben, s’est dit «ravi» de l’accord et attend avec impatience de voir les mondes de la F1 et des jeux de gestion se rencontrer.

“La F1 est l’une des franchises sportives mondiales les plus populaires au monde, et nous pensons que la combinaison de la marque F1 avec notre vaste expérience dans les jeux de gestion offrira des expériences de jeu fantastiques à un public large et varié à travers le monde”, a-t-il déclaré. .

De plus, Frank Arthofer, directeur du numérique et des licences à la Formule 1, a salué l’annonce comme une avancée majeure pour le sport.

“Les jeux sont une partie importante de l’écosystème des médias F1”, a-t-il déclaré. «Cette nouvelle franchise de manager permettra aux fans de découvrir les aspects de gestion difficiles du sport à travers des jeux de simulation immersifs et de rendre cette expérience aussi accessible que possible à un large public.

«Nous avons un immense respect pour Frontier et leurs réalisations dans la catégorie simulation de gestion, et nous sommes ravis de travailler avec eux pour la saison 2022 et au-delà.»

Avec cette annonce, la F1 a désormais deux propriétés de jeu vidéo, le projet de Frontier présentant un aspect complètement différent du sport à celui présenté dans la longue série F1 de jeux de course de Codemasters.

.