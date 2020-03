«La Formule 1 ne courra pas à moins que les 10 équipes ne soient toutes présentes»

Date publiée: 4 mars 2020

Alors que des pays comme Bahreïn et le Vietnam introduisent des interdictions de voyager, le patron sportif de Formule 1, Ross Brawn, a clairement indiqué que la F1 organisait des championnats à moins que les 10 équipes ne soient présentes.

Plus tôt cette semaine, Bahreïn a annoncé des restrictions de voyage visant à limiter l’épidémie de coronavirus.

Le pays, qui accueille le deuxième tour du championnat, a déclaré qu’il «empêchait temporairement l’entrée de tous les ressortissants étrangers qui avaient visité l’Italie, l’Irak, la Chine, Hong Kong, l’Iran, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et la Corée du Sud 14 jours avant à leur arrivée à Bahreïn. “

Ajouté à cela, le Vietnam dit que “tous les voyageurs entrant au Vietnam en provenance de Chine, de Corée du Sud, d’Italie et d’Iran doivent effectuer des déclarations médicales et une quarantaine médicale de 14 jours avant d’entrer dans le pays”.

Cela affecte non seulement Ferrari et AlphaTauri mais aussi Pirelli.

Brawn a clairement indiqué que si Ferrari ou AlphaTauri, ou en fait n’importe quelle équipe, n’était pas autorisé à participer, le Grand Prix F1 ne serait pas déclaré un événement de «Championnat du Monde».

“Si une équipe est empêchée d’entrer dans un pays, nous ne pouvons pas avoir de course”, a-t-il déclaré à .. «Ce n’est pas une course de championnat du monde de Formule 1, de toute façon, car ce serait injuste.

«Évidemment, si une équipe fait son propre choix de ne pas participer à une course, c’est sa décision.

“Mais lorsqu’une équipe est empêchée de participer à une course en raison d’une décision du pays, il est difficile d’avoir une compétition équitable.”

L’épidémie de coronavirus a conduit à l’annulation du GP de Chine alors que le MotoGP a déjà supprimé la première classe de la facturation du Qatar en raison de restrictions de voyage tandis que la Thaïlande a été reportée jusqu’à la fin de l’année.

Les appels se multiplient pour que la Formule 1 prenne des mesures similaires, en particulier avec la course au Vietnam car le pays partage une frontière avec la Chine.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe Williams, affirme que la F1 doit s’assurer que tout le monde, les équipes et les fans, sont en sécurité.

“C’est une situation incroyablement grave”, a-t-elle déclaré à Motorsport.com. «Être un sport mondial voyageant à travers le monde avec des milliers et des milliers de personnes, et cela ne tient pas compte du nombre de fans qui voyagent également, il y a tellement de mouvement que nous devons être incroyablement responsables et extrêmement réactifs. .

«Mais pour le moment, c’est une cible mouvante. Nous gardons clairement le contact avec les autorités compétentes, avec la F1 également, et nous prenons les conseils au fur et à mesure. Mais cela change littéralement d’heure en heure.

«C’est une tâche de gestion assez difficile, lorsque vous pensez à la F1 et au nombre de personnes que vous emmenez en course. Plus le montant du kit que vous mettez sur le fret aérien et le fret maritime, et le coût impliqué dans tout cela.

«Nous voulons faire de la course à la fin de la journée, mais nous devons nous assurer de garder nos gens en sécurité en le faisant. Nous continuerons à suivre les conseils au fur et à mesure de leur réalisation. »

Brawn dit que la F1 est «responsable» dans toutes les décisions qui seront prises à l’avenir.

“C’est une situation très grave, donc je ne veux pas la minimiser”, a-t-il reconnu. “Mais nous essayons d’avoir des courses. Nous devons les faire de manière responsable.

“Nous minimisons le nombre de personnes dans le paddock, nous demandons aux équipes d’envoyer un nombre minimum de personnes dont elles ont besoin pour une course.”

