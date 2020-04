La Formule 1 n’est pas la seule, les clubs de Premier League subissent des pertes de 1,1 milliard d’euros

Alors que la Formule 1 devrait comptabiliser les pertes massives d’une saison qui n’a jamais commencé, les équipes et les organisateurs se préparent à des défis financiers qui pourraient faire de nombreuses victimes au milieu et dans le sillage de COVID-19.

Mais la F1 n’est pas la seule, car les instances dirigeantes du football ont continué de répondre à la crise des coronavirus alors que le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a averti que la pandémie pourrait coûter à la compétition et à ses clubs 1,1 milliard d’euros.

La FIFA a annoncé des mesures visant à prolonger les contrats des joueurs et à établir une fenêtre de transfert basée sur tout nouveau calendrier, et l’Association des footballeurs professionnels a insisté pour que ses membres “jouent leur rôle”.

L’avertissement financier a été lancé par le directeur général de la Premier League, Richard Masters, dans une lettre à Julian Knight, président du comité du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Masters a écrit: «Nous ferons face à une perte d’un milliard de livres sterling, au moins, si nous ne parvenons pas à terminer la saison 2019-20, et à d’autres pertes à l’avenir si la gravité de la pandémie s’aggrave et se prolonge dans le futur.

La FIFA a approuvé la prolongation des contrats des joueurs jusqu’à ce que les saisons puissent se terminer, la pandémie de coronavirus ayant également vu les dates des fenêtres de transfert déplacées cet été.

La FIFA a déclaré “qu’il est proposé de prolonger les contrats jusqu’à ce que la saison se termine réellement”, tandis que les accords qui entreront en vigueur lors de la prochaine campagne seraient “retardés jusqu’à ce que la prochaine saison commence réellement”.

Pendant ce temps, le patron de PFA, Gordon Taylor, a déclaré que les joueurs de Premier League “joueront leur rôle” dans les discussions sur les baisses de salaires, malgré les premières discussions qui ont atteint une pierre d’achoppement.

“Ils ont tous accepté de jouer leur rôle”, a déclaré Taylor au programme Today de la BBC Radio 4, ajoutant que les joueurs sont “suffisamment responsables” pour savoir que les salaires sont un facteur dans les dépenses de tout club.

Sunderland a mis en congé des joueurs de la première équipe, des joueurs contractuels de l’académie et du personnel des coulisses.

Les Black Cats sont devenus le deuxième club Sky Bet League One après Portsmouth à utiliser le programme de maintien en poste du gouvernement pour couvrir 80% du salaire des employés, jusqu’à un maximum de 2 500 £ par mois.

Sunderland a ajouté qu’il n’y avait “aucune intention de demander à des joueurs ou du personnel de prendre une réduction ou un report de salaire sur leur salaire” et que tous les employés seront payés en totalité.

Une déclaration sur le site officiel du club se lit comme suit: «Sunderland AFC peut confirmer aujourd’hui que ses joueurs de la première équipe, les joueurs contractuels de l’académie et le personnel des coulisses ont récemment été mis en congé pour cause de l’impact continu de la pandémie de Covid-19.

“Un petit nombre de membres du personnel, y compris le manager Phil Parkinson, continuent de travailler à domicile, et la priorité du club reste la santé et le bien-être de ses joueurs, de son personnel, de ses supporters et de la communauté locale pendant cette période sans précédent.”

Deux autres événements MotoGP ont été reportés. Le Grand Prix d’Italie les 29 et 31 mai et le Grand Prix de Catalogne les 5 et 7 juin ont tous deux été annulés.

Une déclaration des organisateurs disait: «La situation restant en constante évolution, les nouvelles dates de ces grands prix, ainsi que les GP de France et d’Espagne récemment reportés, ne peuvent être confirmées tant qu’il ne sera pas plus clair quand exactement ce sera possible. pour organiser les événements. “

L’équipe Mercedes F1 commencera à livrer jusqu’à 10 000 nouveaux appareils respiratoires au NHS cette semaine – dans le cadre du projet F1 Pitlane pour lutter contre les coronavirus.

Les dispositifs de pression positive continue (CPAP), qui aident les patients atteints de coronavirus atteints d’infections pulmonaires à respirer plus facilement, ont été développés par des ingénieurs de Mercedes, University College London (UCL) et des cliniciens de l’hôpital UCL.

Le champion olympique Adam Peaty participera mercredi à une course de vélo virtuelle pour collecter des fonds pour le NHS.

Le médaillé d’or 2016 fera la course de 100 km avec le boxeur des Jeux du Commonwealth Callum Johnson à 10h via la plateforme de course virtuelle Zwift.

Le joueur de 25 ans s’apprêtait à défendre sa couronne de 100 m brasse remportée à Rio il y a quatre ans avant le report des Jeux de Tokyo 2020.

