Date publiée: 6 février 2020

La formule 1 n’est “pas une priorité” pour le gouvernement danois, selon le ministre de l’Industrie et des Affaires Simon Kollerup.

Le prédécesseur de Kollerup, Helge Sander, souhaitait vivement amener la Formule 1 au Danemark.

Alors que Copenhague était son premier choix pour une course de rue, il a également envisagé Aalborg et Roskild pour un site pour une piste de Formule 1.

“L’organisation de Formule 1 m’a mandaté pour explorer les possibilités, et j’étais en contact avec un certain nombre de villes”, a-t-il déclaré à BT.

“Deux d’entre eux – Aalborg et Roskilde – étaient réalistes, et il y avait à la fois un soutien municipal et un intérêt spécifique de la part d’investisseurs privés, mais un projet aussi important nécessite également le soutien du gouvernement.”

Et cela ne viendra pas de sitôt.

Selon le nouveau ministre de l’Industrie et des Affaires, Kollerup, la F1 n’est pas une priorité.

Dans une lettre à Sander, vue par la publication danoise, il a expliqué: «En ce qui concerne la détention de la Formule 1 au Danemark, il s’agit d’un projet à la fois complexe et risqué et qui nécessitera un large soutien de la part de nombreuses personnes, y compris un large soutien politique. “

Mais il a ajouté: «Le projet n’est pas une priorité pour le gouvernement en ce moment.

“Je suis heureux que nous ayons des gens dévoués qui sont passionnés par l’organisation de grands événements au Danemark, mais le moment n’est pas venu pour une course de Formule Un.”

Sander n’est pas impressionné.

“Bien sûr, c’est incroyablement décevant”, a-t-il déclaré.

«En partie que le gouvernement ne lui donne pas la priorité, mais aussi que nous n’avons même pas pu être invités pour une tasse de café [to discuss it]. “

