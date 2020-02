La Formule 1 offre une couverture complète des tests, à un prix

Date publiée: 7 février 2020

Les fans de Formule 1 auront une couverture en direct des tests de pré-saison de cette année, il vous suffit de vous abonner à F1 TV Pro ou Sky F1.

Cette année, pour la première fois, les fans de Formule 1 peuvent suivre toute l’action des tests de pré-saison à la télévision.

Mais, comme avec à peu près tout dans la vie, ce n’est pas gratuit.

Les fans doivent soit être abonnés à Sky F1 UK ou Sky F1 Italia, soit s’inscrire à F1 TV Pro.

Les deux offriront une couverture quotidienne des tests de 9h à 13h, heure locale et de 14h à 18h.

Les six jours d’essais sur le Circuit de Catalunya se déroulent du 19 au 21 février puis du 26 au 28.

“ F1 TV Pro accueillera également une émission Tech Talk quotidienne – analysant les dernières innovations que les équipes testent pour 2020 – ainsi qu’une couverture complète des nouvelles conférences de presse à l’heure du déjeuner, qui doivent avoir lieu tous les jours pendant les tests ”, explique le site Web officiel de F1. .

“ Améliorant encore plus l’expérience de visionnage, tandis que 2020 marquera la première année où les tests de pré-saison seront un événement officiel de F1, les équipes ont toutes convenu à l’unanimité de ne pas utiliser d’écrans de courtoisie pendant les tests – un mouvement qui coïncide parfaitement avec la F1 couverture!’

La synchronisation en direct sur le site et l’application officiels F1 a également été améliorée et comprendra des clips vidéo et des commentaires de texte.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.