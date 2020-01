La Formule 1 organise une vente aux enchères pour les feux de brousse australiens

La Formule 1, dont la saison 2020 commence à Melbourne le 15 mars, a annoncé une vente aux enchères pour aider les zones les plus touchées par les feux de brousse australiens.

Le sport a déclaré dans un communiqué que les pilotes, les équipes, les partenaires et l’organe directeur contribuaient à des articles et des expériences exclusifs à vendre aux enchères à partir de mercredi et jusqu’au 16 février.

Les articles comprenaient des gants et des chaussures de course utilisés par le pilote australien Daniel Ricciardo la saison dernière, sa première avec Renault, ainsi que des combinaisons de course portées par Max Verstappen et Alex Albon de Red Bull en 2019.

Les équipes ont proposé des visites d’usine et des rencontres dans le paddock de Melbourne avec des pilotes et des chefs d’équipe, dont le champion du monde Lewis Hamilton et le patron de Ferrari Mattia Binotto.

La FIA effectuera un tour en boucle du circuit d’Albert Park dans la voiture de sécurité officielle et une visite au contrôle de course pendant le grand prix tandis que le dîner avec le directeur général de la Formule 1 pour le sport automobile, Ross Brawn, est également en lice.

“L’Australie a toujours été et continuera d’être un endroit très spécial pour la Formule Un”, a déclaré la Formule 1 dans un communiqué.

«Le peuple australien fait partie intégrante de notre communauté soudée et nous adressons nos condoléances à toutes les personnes touchées par les terribles incendies.»

Hamilton a déjà déclaré qu’il faisait un don de 500000 USD pour le sauvetage et le soin des animaux sauvages pris dans les incendies.

