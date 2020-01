La Formule 1 perd un accord de 26 millions de dollars avec Tata Communications

Date publiée: 16 janvier 2020

Tata Communications, partenaire de longue date de la Formule 1, a officiellement mis fin à son association avec le sport après huit ans.

Forbes a indiqué que la société de télécommunications avait payé des frais s’élevant à environ 4 millions de dollars par an après avoir conclu un partenariat en 2012.

«Nous avons décidé de mettre un terme à notre partenariat marketing avec F1 et d’explorer d’autres plates-formes qui nous permettront de montrer la pleine puissance de nos services numériques à nos clients clés», a déclaré un porte-parole de Tata Communications.

«Nous avons commencé ce partenariat en 2012 avec la mission de transformer numériquement le sport tout en sensibilisant nos clients entreprises à notre expertise de réseautage mondial. Notre parcours de huit ans en F1, couvrant plus de 150 courses, était axé sur l’innovation dans le sport.

«Au fil des ans, nous avons fait évoluer notre portefeuille de services et nos capacités, et – comme nous avions atteint nos objectifs – nous pensons que le moment est venu pour nous de conclure ce partenariat marketing.»

Tata Communications était également des sponsors mineurs de Mercedes et Williams, mais ces accords ont également pris fin. Tata a toutefois déclaré qu’ils continueraient à entretenir certaines des relations établies en Formule 1.

Le porte-parole a poursuivi: «Nous sommes fiers du fait que pendant huit ans, nous avons joué un rôle central dans la transformation numérique de la F1 et de tout son écosystème: permettre à l’organisation qui gère le sport, la Formule 1, d’innover; aider les champions du monde en titre Mercedes-AMG Petronas Motorsport à gagner; et de travailler avec plus de 20 diffuseurs pour diffuser l’action à des millions de fans dans le monde.

«Notre travail en F1 a également ouvert la voie à de nouvelles relations avec les principaux diffuseurs tels que Sky et Star Sports – auxquels nous restons attachés. Ce fut une joie et un privilège de faire partie du plus grand spectacle sportif de la planète.

«Alors que notre partenariat marketing s’est conclu le 31 décembre 2019, nous continuons de travailler avec de nombreux clients et partenaires de F1 en coulisses pour l’instant.»

Fait intéressant, Tata Communications a choisi de ne pas mettre fin à un accord similaire avec le MotoGP.

Le départ de Tata Communications signifie que la Formule 1 a perdu trois sponsors majeurs au cours des trois dernières années. La compagnie d’assurance Allianz et la banque d’investissement UBS ont été les autres grandes sociétés à rompre les liens.

