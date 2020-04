La Formule 1 pourrait abandonner les tests de pré-saison 2021

Date publiée: 20 avril 2020

Avec la F1 reportant le châssis de cette année à la saison prochaine et peut-être même les dernières courses de 2020 en janvier, les patrons envisagent de supprimer les sorties de pré-saison de 2021.

Les patrons de la Formule 1 envisagent actuellement différentes manières de réduire les coûts et ont déjà annoncé que les équipes utiliseront le châssis de cette année lors du championnat de la saison prochaine.

Au total, on parle de «60%» des voitures gelées pour l’année prochaine.

Ajouté à cela, Liberty Media doit également venir avec un calendrier révisé avec au moins neuf courses officiellement annulées ou reportées.

La France devrait être numéro 10, la saison débutant probablement en Autriche début juillet.

À partir de là, tout le monde peut deviner à quoi ressemblera le calendrier avec Ross Brawn, le patron de la F1, pendant trois week-ends, un week-end.

On parle également de la fin de la saison 2020 en janvier si besoin est.

Mais avec un calendrier fou en préparation, les patrons de la Formule 1 débattent également de l’abandon des tests de pré-saison de 2021.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré à The-Race: «C’est définitivement quelque chose que nous avons sur le radar.

«La chose la plus importante est de protéger notre peuple.

«Je ne vois pas le week-end de course comme le plus gros problème.

«Le plus gros problème est le nombre de jours que nous sommes tous loin de chez nous.

“Donc, si vous pouvez aider cela en organisant des événements de deux jours, ou en sautant un test par exemple l’année prochaine, en plus des économies de coûts qui en découleraient également, je pense que c’est certainement quelque chose que nous devons examiner.

«Ce sont toutes les discussions qui ont lieu entre les équipes, la FIA et la F1 également.»

Quant à savoir si le sport voudra tester avant le début de la saison 2020, étant donné que les voitures ont fonctionné pour la dernière fois début mars, Seidl dit que ce n’est pas sur la table.

«Je pense que nous sommes tous dans un état où ce n’est pas un gros problème, même après une pause plus longue, de retourner sur une piste de course et de se remettre en marche.

«Nous réussissons à le faire après la pause hivernale avec des voitures complètement nouvelles d’année en année.

“Si vous voyez la fiabilité de chaque équipe, je ne pense pas que ce soit un gros problème, pour être honnête.

«Nous étions tous prêts à courir en Australie. En fin de compte, nous devons à nouveau emballer nos affaires, aller sur le circuit et avoir deux jours de préparation, puis nous sommes prêts à partir. »

