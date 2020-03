La Formule 1 pourrait retarder le calendrier jusqu’en 2021

Date publiée: 28 mars 2020

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que les équipes et la FIA discutaient de la possibilité d’un calendrier de course qui se déroulerait jusqu’en 2021.

Les huit premiers tours de la saison 2020 ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que les GP d’Australie et de Monaco qui faisaient partie de ceux-ci ont été complètement bloqués.

L’espoir était qu’un calendrier de 15-18 courses pourrait encore être mis en place pour 2020, avec la nouvelle réglementation maintenant retardée jusqu’en 2022.

Mais le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a maintenant confirmé que les équipes avaient des discussions avec la FIA sur l’organisation d’une saison qui se prolongerait jusqu’en 2021, ainsi que la possibilité de week-ends de course de deux jours.

S’adressant à Sky Italia, il a déclaré: «Nous parlons avec les autres chefs d’équipe et avec la FIA, ce sont des moments décisifs.

«Le thème du calendrier est crucial, pour le sport, pour le spectacle, mais aussi pour les équipes, pour les organisateurs.

«Nous avons décidé de laisser à la FIA la liberté totale de fixer un calendrier pour reprendre le plus vite possible, notre disponibilité est là.

«Nous évaluons plusieurs hypothèses: en contestant la clôture du Grand Prix, vous pouvez aussi penser à faire deux ou trois courses en janvier, nous envisageons également la possibilité d’annuler les essais libres. Quant au règlement, nous devons comprendre s’il sera gelé. »

Les équipes se sont rendues à Melbourne pour disputer le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison plus tôt ce mois-ci, seulement pour qu’il soit annulé – McLaren s’est retirée après qu’un membre de l’équipe eut été testé positif pour le coronavirus. Mercedes s’est également retirée et Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Max Verstappen ont quitté Melbourne avant toute annulation officielle.

Binotto dit que Ferrari n’avait aucune intention de courir.

“La nuit avant le GP d’Australie a été caractérisée par de nombreuses discussions, notre décision n’a pas été de participer: Ferrari n’aurait de toute façon pas couru”, a-t-il expliqué.

«La santé est primordiale. Lorsque la nouvelle de ne pas courir à Melbourne est devenue officielle, nous avons pris des dispositions pour rentrer chez nous dès que possible. »

