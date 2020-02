La Formule E dévoile une nouvelle voiture: la Gen2 EVO

La Formule E et la FIA ont dévoilé aujourd’hui leur voiture pour la saison 2020-21, la nouvelle Gen2 EVO.

Avant une autre saison marquante, la première voiture de Formule E à disputer le championnat du monde a reçu une gamme de changements de conception structurelle comprenant une nouvelle aile avant, une nageoire dorsale, un aileron arrière incurvé distinctif et une livrée de championnat mise à jour.

Les modifications apportées à la carrosserie ont été apportées au milieu du cycle actuel de quatre ans de l’ère “ Gen2 ”, pour donner un nouveau look à la Formule E. La voiture continuera d’être équipée de MICHELIN Pilot Sport 18 pouces toutes saisons pneus, spécialement conçus pour une utilisation dans des conditions humides et sèches.

Les images CGI à la pointe de la technologie montrent le châssis et la carrosserie identiques que chaque entrée utilisera dans la saison sept, les règles restant ouvertes aux équipes pour concevoir et développer leurs propres composants et pièces électriques pour le groupe motopropulseur.

Les housses sortiront de la Gen2 EVO pour la première fois sur le stand de la FIA au Salon international de l’automobile de Genève le 3 mars.

Jean Todt, président de la FIA: «Le championnat ABB FIA Formula E n’en est qu’à sa sixième saison de compétition, mais sa technologie a fait du chemin et peut bénéficier à tous les usagers de la route. Je suis ravi qu’au moment où il passe au statut de championnat du monde, nous voyons une nouvelle évolution de la voiture Gen2 – la Gen2 EVO – avec un nouveau look excitant. C’est cette approche progressive qui a contribué à l’expansion du réseau et à l’augmentation de la compétitivité du championnat, qui continue de se renforcer et qui ouvre la voie à l’avenir de la mobilité urbaine durable. »

Alejandro Agag, fondateur et président de Formula E: «La Gen2 se démarque déjà comme l’une des voitures de course les plus impressionnantes sur la piste, et comme son nom l’indique, la Gen2 EVO est une autre évolution du design distinctif. Comme nous l’avons fait avec la voiture de première génération, la Gen2 EVO a reçu une carrosserie reprofilée pour la rendre plus élégante et agile. Cette voiture restera à jamais dans les livres d’histoire en tant que première à défier un championnat du monde de Formule E ABB FIA. Je voudrais remercier le Président de la FIA Jean Todt et son équipe pour avoir donné corps à cette évolution. Son design futuriste présente une fois de plus la Formule E comme la catégorie de l’innovation dans les avancées technologiques et l’apparence.

