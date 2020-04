La Formule E saute dans le train des sports électroniques avec Race at Home Challenge

La Formule E a lancé une série d’esports «Race at Home Challenge» sur la participation de pilotes de course et de joueurs réguliers en l’absence de toute action réelle sur piste en raison de la pandémie de COVID-19.

La série tout électrique suit d’autres championnats, tels que la Formule 1 et le MotoGP, en utilisant la course virtuelle pour combler le vide laissé par le coronavirus.

La version de la Formule E vise également à collecter des fonds pour l’UNICEF après l’annonce mardi d’un partenariat avec l’appel mondial du coronavirus du Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

Les participants s’affronteront sur le logiciel de simulation rFactor 2 depuis leur propre domicile et dans un format «bataille royale» où le dernier pilote placé après chaque tour est éliminé jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 pour un sprint final sur la ligne.

Deux courses distinctes seront organisées, l’une avec les équipes et les pilotes réguliers et l’autre pour les «joueurs et influenceurs» qui peuvent essayer de gagner du temps réel sur piste dans une voiture de Formule E lors d’un week-end de course.

L’un de ceux qui visent à gagner ce prix est le coureur britannique Charlie Martin, qui espère également devenir le premier pilote transgenre à participer aux 24 Heures du Mans.

Le défi se déroulera sur neuf week-ends consécutifs, en commençant par un événement test sans score le 18 avril impliquant au moins 14 pilotes actuels.

“Je pense que c’est vraiment excitant de courir à nouveau avec ces gars-là, mes rivaux, évidemment depuis chez eux”, a déclaré aux journalistes le pilote portugais et leader de la série DS Techeetah, Antonio Felix Da Costa.

«Je me suis beaucoup amusé dans la simulation (simulateur) et tous ces défis sont les bienvenus. C’est un excellent moyen de garder notre esprit vif. »

.