La leçon que la F1 doit apprendre de l’approche supérieure d’IndyCar en matière d’esports · .

La semaine dernière, la Formule 1 a tenté pour la première fois de remplacer une manche de championnat authentique par une course virtuelle. Hier, IndyCar a fait de même.

Comment les deux se sont-ils comparés? Autrement dit, seule la course d’IndyCar avait une chance d’être confondue avec la vraie chose. Si quoi que ce soit, il était légèrement plus docile que certains des événements les plus sauvages d’IndyCar.

Cela a énormément aidé que la participation des pilotes IndyCar était bien meilleure que celle de leurs homologues de F1. Seuls deux pilotes de F1 actuels ont participé au Grand Prix virtuel de Bahreïn. Le défi iRacing d’IndyCar a attiré un groupe de 25 personnes presque entièrement composé de pilotes IndyCar actuels.

(NASCAR semblait avoir une programmation tout aussi solide pour sa série iRacing la semaine dernière, mais comme il n’était diffusé que sur les plateformes de Fox aux États-Unis, je ne pouvais pas le regarder.)

Pour être juste en Formule 1, il lui restait une semaine de moins pour faire son entrée. Mais les choix qu’il a faits pour remplir le reste de la grille n’ont pas favorisé la course.

La star de NASCAR Johnson a rejoint les habitués d’IndyCarIndyCar a branché ses quelques sièges vacants avec des noms sérieux. Le septuple champion NASCAR Jimmie Johnson s’est joint à la fête, tout comme le champion australien en titre des Supercars Scott McLaughlin.

La F1 a réuni un mélange étrange de pilotes de réserve, de pilotes juniors, de célébrités et d’influenceurs. Encore une fois, les pressions du temps étaient contre eux, mais le résultat a été une course qui a probablement attiré moins de fans qu’elle n’aurait pu le faire car elle a essayé de plaire à tout le monde.

Certains d’entre nous aimeraient voir un groupe de célébrités courir sur F1 2019 uniquement pour le divertissement. Je suis plus intéressé par les vrais pilotes de F1 et les stars potentielles du futur.

Mais y en a-t-il vraiment beaucoup qui veulent voir un croisement entre les deux? Y a-t-il des millions qui réclament un autre concours entre, disons, Robert Shwartzman et Ian Poulter? J’en doute.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Le Grand Prix virtuel de Bahreïn de F1 était une affaire délirante. La course d’IndyCar n’a pas impressionné plus que celle de F1 car elle était exempte de problèmes techniques. Ni l’un ni l’autre.

Lando Norris, le tirage au sort de la F1, n’a pas pu participer aux qualifications et a raté le départ de la course en raison de problèmes de connexion. Des problèmes techniques ont également empêché James Hinchcliffe de participer à l’événement IndyCar, et d’autres concurrents des deux séries ont également rencontré des problèmes.

Mais dès le départ, on avait l’impression qu’un événement avait la bonne philosophie, et c’était celle d’IndyCar. Cela prenait à cœur l’idée de remplacer une course qui ne pouvait pas arriver par une course qui pourrait, quoique dans le monde virtuel. Jusqu’à la séance d’autographes d’avant course et la conférence de presse d’après course.

Avant la course de dimanche prochain, la F1 doit décider si elle organise une fête pour les célébrités ou une course pour les fans de sport automobile. Et si c’est ce dernier, il faudra peut-être rappeler doucement à quelques-unes de ses stars que, même si elles continuent de recevoir des salaires substantiels de leurs équipes, il n’est guère déraisonnable de s’attendre à ce qu’elles jouent à un jeu vidéo une fois toutes les deux semaines en retour.

IndyCar iRacing Challenge 2020, première course – Watkins Glen

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

CommentaireParcourir tous les articles de commentaires

Partagez cet article . avec votre réseau: