La légende de la course Sir Stirling Moss décède à l’âge de 90 ans

Date publiée: 12 avril 2020

Le monde du sport automobile est en deuil après la mort de l’une de ses plus grandes icônes, Sir Stirling Moss, à l’âge de 90 ans.

Son épouse Lady Moss a confirmé qu’elle était à son chevet au moment de sa mort – elle l’avait soigné à cause d’une maladie de longue durée à leur Mayfair House.

Une infection pulmonaire qu’il a contractée à Singapour juste avant Noël en 2016 a été la cause de son décès.

Moss est largement considéré comme le plus grand pilote de course polyvalent – il a remporté 16 courses de Formule 1, et bien qu’il n’ait jamais remporté le Championnat du monde, tout au long de sa carrière de course, il a remporté 212 des 529 courses auxquelles il a participé de 1948 à 1962.

Son amour pour la course de machines britanniques et le respect des règles était sans doute la seule raison pour laquelle il n’a jamais décroché le plus gros prix de la Formule 1.

“Mieux vaut perdre honorablement dans une voiture britannique que gagner dans une voiture étrangère”, étaient ses mots célèbres.

De 1955 à 1958, Moss a terminé deuxième du Championnat quatre fois de suite – sa victoire de 1961 au Grand Prix de Monaco pour Lotus a été l’une de ses plus grandes victoires, voyant les Ferrari les plus puissantes mener Richie Ginther au-dessus de la ligne de 3,6 secondes. .

Moss s’est retiré de la course en 1962. Il a lourdement écrasé son Lotus lors du Glover Trophy à Goodwood le lundi 23 avril.

L’accident l’a laissé dans le coma pendant un mois et pendant six mois, le côté gauche de son corps a été partiellement paralysé.

Alors qu’il allait récupérer, Moss a décidé de se retirer de la course professionnelle après une séance d’essais privés dans une Lotus 19 l’année suivante.

Il a roulé quelques dixièmes de seconde plus lentement qu’auparavant, ce qui l’a amené à dire qu’il n’avait pas retrouvé sa maîtrise auparavant instinctive de la voiture.

S’adressant au Daily Mail à propos de son décès, Lady Moss a déclaré: «Il est mort comme il a vécu, il avait l’air magnifique.

“Il a simplement fatigué à la fin et il a juste fermé ses beaux yeux et c’est tout.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.