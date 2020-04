La liste complète des pilotes confirmée pour le Grand Prix virtuel du Vietnam · .

La programmation complète a été confirmée pour le Grand Prix virtuel du Vietnam de ce week-end, comprenant six pilotes de F1 actuels.

Lando Norris et Nicholas Latifi reviendront dans la série tandis que Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell et Antonio Giovinazzi feront tous leurs premiers départs.

Ils seront rejoints par une liste élargie d’anciens pilotes de F1 dont, pour la première fois, le champion du monde 2009 Jenson Button.

La course se déroulera sur F1 2019 à 20h GMT dimanche. Le circuit d’Albert Park sera utilisé pour l’événement au lieu de la piste de la rue de Hanoi, qui n’est pas disponible en F1 2019.

Composition des pilotes du Grand Prix virtuel du Vietnam 2020

TeamDriverNotesMercedesStoffel VandoorneMercedesEsteban GutierrezFerrariCharles LeclercFirst apparence en apparence virtuelle du Grand PrixFerrariArthur LeclercRed BullAlexander AlbonFirst dans Virtual Grand-PrixRed BullBen équipe de cricket StokesEngland memberMcLarenLando NorrisMcLarenJenson ButtonRenaultChristian LundgaardRenault junior pilote 2017 espagnol F4 et la zone d’Europe du Nord F4 championRenaultAndre HeimgartenAustralian Supercars racerAlphaTauriLuca SalvadoriMotorcycle coureur et YouTuberAlphaTauriNunzio TudiscoGamer et YouTuberRacing PointAnthony DavidsonRacing PointJimmy BroadbentAlfa RomeoAntonio GiovinazziPremière apparition dans le Grand Prix virtuelAlfa RomeoJohnny HerbertHaasPietro FittipaldiHaas pilote d’essaiHaasLouis DeletrazHaas pilote d’essaiWilliamsGeorge RussellPremière apparition dans le Grand Prix virtuelWilliamsNicholas Latifi

