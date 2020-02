«La lune de miel de Charles Leclerc est terminée, il est temps de se battre»

Date publiée: 24 février 2020

La «lune de miel» de Charles Leclerc à Ferrari est terminée, Jenson Button a déclaré que le Monégasque devait venir au premier plan cette année et se battre pour le titre mondial.

L’année dernière, Leclerc a été le premier à Ferrari avec le jeune qui a remporté deux courses et le trophée de la pole position.

Il a devancé son coéquipier Sebastian Vettel pour terminer quatrième du championnat et était le chouchou des médias italiens.

La saison de Leclerc, cependant, n’a pas été sans erreurs, comme sa chute de qualification en Azerbaïdjan, une session dans laquelle beaucoup pensaient qu’il était le favori pour la pole position.

“Charles a traversé cette période de lune de miel chez Ferrari et maintenant il s’agit de faire un coup d’arrêt et cette année doit être l’année où il se bat pour le championnat”, a déclaré Button au Daily Mail.

«J’ai hâte de voir ce qui se déroule chez Ferrari.

“Je pense vraiment qu’ils vont le rassembler et l’apporter à Mercedes.”

Button a ajouté: «Il y a eu des courses où Charles a fait pas mal d’erreurs en début d’année.

«Il avait une vitesse énorme, mais il a même dit:« Oh, désolé les gars, c’était ma faute ». C’est comme, peut-être reculer en disant que c’est de ta faute à chaque fois. “

Button espère que cette saison, les coéquipiers de Ferrari auront réglé leurs problèmes et seront prêts à affronter Mercedes en tant qu’unité combinée.

«Je pense que la dynamique était tout simplement mauvaise au sein de l’équipe [last year],” il a dit. «Je pense qu’ils ont maintenant une bien meilleure compréhension les uns des autres et je pense vraiment qu’ils vont former une équipe solide en 2020.

“Dès qu’ils se rendent compte qu’ils doivent combattre Lewis [Hamilton], plutôt que les uns les autres, ils auront de grandes chances d’être en tête du combat et de se battre pour le championnat. »

Quant à Vettel, Button dit qu’il y a beaucoup de choses sur l’allemand qui fait un bon début de championnat.

Vettel serait disposé à prolonger son séjour chez Ferrari en 2021, mais cela dépendra de ses performances au cours de la première moitié de cette saison.

“Je peux imaginer, cela aurait été horriblement difficile (la saison dernière)”, a déclaré Button à propos de l’athlète de 32 ans.

«Être quadruple champion du monde et ce jeune enfant qui vient et le surclasse et obtient plus de pole positions que lui. C’est difficile, vraiment difficile, et c’est ainsi que vous gérez cela.

“Je ne pense pas que parfois il ait géré ça très bien, mais maintenant, avec le recul, il a l’expérience de travailler avec lui et tout le monde regarde comment Charles est déjà aussi bon que Sebastian, donc c’est un peu plus facile.

“Maintenant, il sort et s’il est un peu plus rapide, c’est” oh, il est un peu plus rapide, je vais travailler ici et le surpasser lors de la prochaine course “et je pense que c’est un bon endroit pour Sebastian. C’est une position beaucoup plus forte pour moi, je pense.

«Quand vous êtes battu par un jeune enfant dans votre équipe, ça fait très mal. Combien d’heures il a consacrées à Ferrari, quatre championnats du monde avec Red Bull, ça fait vraiment mal.

“Je pense qu’il sera un pilote beaucoup plus confiant et fera moins d’erreurs en 2020. S’il ne le fait pas … il ne sera probablement pas chez Ferrari en 2021.”

