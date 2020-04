La masterclass de Norris au Red Bull Ring · .

Il y a quatre ans, et trois ans avant qu’il n’obtienne sa pause en Formule 1 avec McLaren, Lando Norris était occupé à gravir les échelons de la monoplace junior.

Combien occupé? Il a remporté trois championnats cette année-là, à commencer par la Toyota Racing Series New Zealand. Retour dans les jours avant qu’il ne devienne une sensation de médias sociaux, avec tous ses Twitch applaudis par des acclamations de «lait» et «c’est bwoken», ainsi qu’un passage à temps partiel dans la série britannique de Formule 3, il a également couru deux Formule Renault 2.0 catégories. Cela comprenait la prestigieuse Eurocup, parmi laquelle notre dernier choix It’s Not Race Week a été choisi.

La huitième course de l’année au Red Bull Ring a marqué le milieu de la série de 15 courses. Norris est arrivé avec une avance de 23,5 points sur Max Defourny, qui s’était imposé comme prétendant au titre en remportant la course d’ouverture de la saison en pole.

Quelques instants après le départ en Autriche, il semblait que la course était terminée. Dès son sixième début de première ligne de l’année (un septième, à Monaco, a été perdu en raison d’une infraction technique), Norris a pris une avance d’une seconde dans les deux virages tandis que Defourny et les autres jouaient du rattrapage.

Mais à mi-chemin de la course, Defourny était partout sur l’aile arrière de Norris, et une lutte animée pour le plomb a éclaté. Alors que les tours avançaient, Ferdinand Habsburg commençait à se profiler dans leurs miroirs, et un triplé pour la victoire était sur les cartes. Mais lequel d’entre eux se libérerait pour assurer la victoire?

La victoire de Norris – son quatrième de la saison jusqu’à ce point – lui a valu près de 30 points d’avance sur Defourny dans la chasse aux points. Il a finalement remporté le championnat Eurocup, avec le titre Formula Renault 2.0 NEC.

Dans l’année qui a suivi ce triple triomphe, Norris a été engagé dans le programme de développement des jeunes pilotes de McLaren, et son succès continu dans les catégories juniors a assuré son ascension au sommet.

Ses rivaux en Eurocup n’ont généralement pas suivi la même trajectoire. Defourny est revenu pour une autre fissure au titre de l’Eurocup l’année suivante, mais a terminé l’année quatrième derrière un groupe d’autres pilotes de deuxième année. Habsburg a décroché un DTM tandis que quelques autres noms sur la grille – Jehan Daruvala et Robert Shwartzman – sont passés en Formule 2.

