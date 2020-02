La meilleure McLaren commence à tester «depuis de nombreuses années»

Date publiée: 21 février 2020

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a salué le début des essais de F1 2020 à Barcelone comme le meilleur “depuis de très nombreuses années”.

Carlos Sainz et Lando Norris ont accumulé 423 tours entre eux dans le MCL35 au cours des trois premiers jours de test – à une période de l’année qui n’a pas toujours été tendre avec McLaren, en particulier à l’époque misérable de Honda.

Et Seidl est ravi des progrès que l’équipe a réalisés au milieu des conversations plus importantes et plus bruyantes concernant le système DAS de Mercedes et les réclamations de copie effectuées au niveau de la «Mercedes rose» de Racing Point.

“Je suis vraiment, vraiment content de la façon dont cela s’est passé jusqu’ici pour diverses raisons”, a déclaré Seidl à Racefans.net.

«Tout d’abord, si vous regardez le nombre de tours et la fiabilité que nous avons montrée jusqu’à présent, c’est de loin le meilleur départ depuis de très nombreuses années pour McLaren lors d’un test d’hiver.

«Ce qui est tout simplement une belle récompense et un signe pour toute l’équipe que tout le travail acharné que nous avons accompli au cours du dernier mois, afin de réaliser cette étape, porte ses fruits. Je suis donc très content de ça.

«En ce qui concerne le programme et les points de test, je suis très heureux que nous ayons pu cocher un grand nombre de cases déjà dans notre liste d’emplois.

«Sans ces problèmes de fiabilité, nous pourrions simplement parcourir le plan d’exécution tous les jours comme prévu. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes, pas sur les temps au tour, etc.

«Nous apportons également en permanence de nouvelles pièces à la voiture. Nous avons eu des livraisons de l’usine, c’est formidable de voir cet élan que nous avons.

«Comme vous l’avez vu aujourd’hui, nous avons essayé une nouvelle aile avant par exemple le matin.

“Jusqu’à présent, la voiture fait ce que nous attendons d’elle, donc c’est génial de voir cette corrélation, donc je suis très heureux.”

