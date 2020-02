La menace d’annulation du GP du Vietnam augmente

Date publiée: 26 février 2020

Le premier GP du Vietnam en Formule 1 devra peut-être être suspendu après que le pays a fermé sa frontière à plusieurs pays en raison du coronavirus.

Déjà, le Grand Prix de Chine a été reporté et le gouvernement a mis fin à tous les événements sportifs alors que le virus continue de devenir incontrôlable.

Mais maintenant, le coronavirus pose une menace plus globale et le Vietnam a fermé ses frontières à des pays comme le Japon et l’Italie après de fortes augmentations de cas pour les deux pays.

Le Vietnam lui-même n’est pas exempt du virus – plus tôt ce mois-ci, les autorités ont verrouillé la commune de Son Loi, une zone qui couvre les villages où résident 10 000 personnes, à seulement 40 km de la capitale Hanoi – où se déroule le tout premier Grand Prix du Vietnam qui doit se tenir le 5 avril.

Le Vietnam International Challenge – une épreuve de qualification olympique de badminton – a également été repoussé jusqu’en juin à cause du virus.

Et la menace qui pèse sur l’événement n’a fait que s’aggraver après que le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère des Affaires étrangères de mettre en place une politique de fermeture des frontières pour les personnes venant de Corée du Sud, du Japon, d’Italie, d’Iran et de tous les pays qui ont signalé des cas. du coronavirus Covid-19.

La décision du Vietnam a des implications majeures sur la logistique de la Formule 1 – l’interdiction des voyageurs italiens signifierait que les personnes de Ferrari, Alpha Tauri et Pirelli, entre autres, ne pourraient pas entrer dans le pays.

L’interdiction japonaise causerait également quelques maux de tête à Honda.

Les médias vietnamiens rapportent que «ceux qui doivent entrer au Vietnam pour des affaires d’État ou des questions exclusives, le gouvernement leur demande de suivre la procédure de déclaration sanitaire du pays et de rester en quarantaine pendant 14 jours».

Les personnes venant de n’importe quel pays où des cas de virus ont été signalés doivent soumettre une déclaration de santé et se soumettre à d’autres procédures nécessaires lors de leur entrée au Vietnam.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.