La nouvelle réglementation F1 pourrait être retardée jusqu’en 2023

Date publiée: 1 avril 2020

Le nouveau règlement F1, qui a déjà été reporté jusqu’en 2022, pourrait en fait être mis en suspens pendant encore 12 mois.

De nouvelles réglementations techniques, sportives et financières devaient être introduites pour tenter de changer le paysage de la Formule 1, devenue de plus en plus un sport à deux vitesses.

Mais, compte tenu du climat actuel et sans aucun signe immédiat de début de la saison 2020, les nouvelles règles ont été retardées pour aider à réduire les coûts pendant cette longue période d’indisponibilité.

Cependant, un retard encore plus important est en cours de discussion par les équipes.

“Nous parlons également de repousser d’une année supplémentaire la nouvelle réglementation, car dans mon esprit, il serait totalement irresponsable d’avoir le fardeau des coûts de développement en 2021”, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, à BBC Sport.

“Il semble y avoir un accord raisonnable mais il doit être ratifié par la FIA pour repousser ces coûts de développement en 2022 pour une introduction dans la saison ’23. La chose la plus importante dont nous avons besoin maintenant est la stabilité. »

Horner a également soutenu ce que d’autres chefs d’équipe, tels que Frédéric Vasseur d’Alfa Romeo, disent au sujet de la prolongation de la fermeture des usines de trois à six semaines.

“Il y aura une discussion hebdomadaire pendant la pause, et je ne peux que la voir se prolonger”, a-t-il ajouté.

«Je peux le voir prolongé jusqu’à la fin avril, début mai, puis réexaminé. Il y aura une discussion entre les chefs d’équipe, la FIA et la FOM dans les prochains jours.

«C’est la seule manière équitable de s’y attaquer.

«C’est une compétition à la fin de la journée. Ce qui est juste et logique pour le moment, c’est que tout le monde respecte les mêmes règles et l’arrêt, y incorpore les conditions de la FIA, jusqu’à ce que les équipes soient en mesure de reprendre le travail. »

