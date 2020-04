La période d’arrêt de la Formule 1 étendue à cinq semaines

Date publiée: 7 avril 2020

La FIA a confirmé que la période d’arrêt de trois semaines pour les opérations de Formule 1 a maintenant été étendue à cinq semaines.

La fermeture de trois semaines arrive généralement en août et est appelée la pause estivale, mais avec les huit premières séries de la saison 2020 suspendues en raison de la pandémie de coronavirus, il a été convenu que la fermeture serait reportée.

Cela libérerait de l’espace pour les courses durant l’été, et alors que certaines équipes ont déjà commencé leurs arrêts, la FIA a annoncé que la période serait désormais étendue de trois à cinq semaines.

Après une réunion entre les officiels de la Formule 1 lundi, une déclaration de la FIA se lisait comme suit: «Après l’approbation unanime du Groupe stratégique de Formule 1, de la Commission et de toutes les équipes, le Conseil mondial du sport automobile a ratifié par vote électronique la décision de prolonger l’arrêt de la Formule 1. période de 21 à 35 jours, à prendre en mars, avril et / ou mai, pour tous les concurrents et fabricants de Power Unit.

“D’autres discussions sur ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes à la lumière de l’impact mondial continu de COVID-19.”

Les fabricants de moteurs étaient auparavant exemptés de l’arrêt en vertu de la réglementation, mais cette décision s’applique également à eux – Mercedes a transformé son usine de moteurs pour produire les aides respiratoires que la société fournit pour aider à respirer les personnes souffrant du virus.

Plusieurs équipes basées au Royaume-Uni, dont Williams et Racing Point, ont placé une partie de leur personnel en congé pour réduire les coûts, tout comme la Formule 1 elle-même.

Le Grand Prix du Canada du 14 juin devait être la première course de la saison 2020 avant son report, et des événements aussi loin que le Grand Prix de Grande-Bretagne le 19 juillet sont menacés – une décision sur le sort du GP de Grande-Bretagne est nécessaire d’ici la fin avril.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.