La Porsche Mobil 1 Supercup arrive à la saison 2020 avec des courses virtuelles

En réponse à la pandémie actuelle de coronavirus, la Porsche Mobil 1 Supercup arrive à cette nouvelle saison de compétition avec un championnat virtuel. Dans la toute nouvelle Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, les pilotes et les équipes actuels, ainsi que d’autres participants sélectionnés pour cet événement, s’affronteront avec les Porsche 911 GT3 Cup virtuelles. Quatre dates, avec deux courses chacune, composent cette version numérique du championnat international monomarque, qui est généralement disputé à différentes dates de la saison de Formule 1.

“La compétition virtuelle, également connue sous le nom de” compétition sur simulateur “, gagne en popularité, même au niveau professionnel. Cela a été démontré par le grand succès des activités mondiales de Porsche dans le monde de l’esport”, a déclaré Oliver Schwab. , Directeur de la Porsche Mobil 1 Supercup. “Jusqu’au début de la saison reportée, nous avons créé une plate-forme fantastique pour nos pilotes et nos équipes avec la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition.”

La Porsche Supercup à l’Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico

L’édition virtuelle de ce championnat ne rivalise pas avec la «Porsche TAG Heuer Esports Supercup», qui entame sa deuxième saison en 2020. Cette dernière s’adresse aux pilotes de simulateurs professionnels et à ceux qui souhaitent le devenir. “Avec la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, nous avons élargi notre présence dans le monde de la compétition et ouvert des portes aux pilotes de simulateur pour rejoindre la famille internationale de Porsche Motorsport”, a déclaré Marco Ujhasi, directeur des sports électroniques chez Porsche. Sport automobile. “Maintenant, nous voulons soutenir nos partenaires dans la” vraie “Supercup et être en mesure de leur offrir une plate-forme appropriée avec iRacing.”

Après une journée de pratique le lundi 29 mars prochain, les deux premières courses de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition auront lieu le samedi 4 avril sur le circuit de Montmeló en Espagne. Les autres sites où il y aura des tests sont le circuit de Silverstone (Grande-Bretagne), le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) et l’Autodromo Nazionale Monza (Italie). La dernière compétition virtuelle aura lieu le 16 mai 2020. En plus des deux courses de sprint de 25 minutes, le programme comprendra des essais libres (30 minutes), une séance de qualification (15 minutes) et un échauffement ( 20 minutes).

Il y aura un maximum de 40 participants sur la grille, mais seuls les équipages et pilotes officiellement inscrits pour cette saison de la Porsche Mobil 1 Supercup, en plus des invités, pourront participer à cette compétition. Les véhicules utilisés par les équipes Supercup porteront la même décoration que sur les circuits réels. Outre le classement absolu, les pilotes se battront également pour des victoires dans les catégories ProAm et Rookie.

La Porsche Supercup ouvre la catégorie dans plusieurs Grand Prix de F1

“La situation actuelle a compliqué ma vie de pilote de course. Je passe beaucoup de temps dans le simulateur au lieu de vraies courses. La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition est une excellente occasion de combler cette lacune. J’ai hâte au premier test” , a déclaré le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Turquie / Martinet by Alméras). Ce jeune pilote a découvert sa passion pour l’esport à l’âge de 12 ans et a couru pour la meilleure équipe du monde aux côtés des pilotes de Formule 1 actuels Max Verstappen et Lando Norris. Güven s’alignera sur la grille virtuelle avec son coéquipier junior Jaxon Evans (Nouvelle-Zélande / Lechner Racing).

La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition utilise le portail de simulation iRacing. Tous les événements de la coupe virtuelle monomarque seront diffusés en ligne. Les fans peuvent suivre les sessions en direct sur les plateformes vidéo YouTube et Twitch.

Calendrier Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020

29.03.2020, Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), test officiel

04.04.2020, Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), courses 1 + 2

18.04.2020, Silverstone Circuit (Grande-Bretagne), courses 3 + 4

25.04.2020, Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique), courses 5 + 6

16.05.2020, Autodromo Nazionale Monza (Italie), courses 7 + 8

.