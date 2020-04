La Russie déterminée à accueillir une course avec un public

Date publiée: 28 avril 2020

Bien qu’il semble de plus en plus probable que la saison de F1 commence à huis clos, les organisateurs du GP de Russie sont convaincus que leur course se déroulera avec un public.

Plus de six semaines après que la Formule 1 devait courir en Australie, la saison 2020 n’a pas encore commencé.

L’une des courses a été annulée ou reportée avec la France au plus tard pour annuler son grand prix.

Il y a cependant de bonnes nouvelles à venir.

Liberty Media pense que la nouvelle saison peut commencer en juillet avec le GP d’Autriche, passant un peu plus de deux mois à parcourir l’Europe, avant de s’attaquer à l’Eurasie, à l’Asie et aux Amériques. La saison se terminera en décembre avec Bahreïn et Abu Dhabi.

La F1 doit faire des concessions pour démarrer la saison, le chef de la F1, Chase Carey, déclarant qu’elle commencera à huis clos.

La Russie, cependant, est convaincue que sa course aura des spectateurs.

Les organisateurs du GP de Russie, Rosgonok, ont déclaré au média russe Championat: «Nous sommes déterminés à organiser la scène russe avec un public aux dates approuvées par le calendrier de la Formule 1 et à continuer de nous préparer pour le septième grand prix de l’histoire du pays. .

«Si les circonstances l’exigent, ils sont techniquement prêts pour une alternative. Dans ce cas, les obligations contractuelles peuvent être légèrement différentes.

“Pour le moment, aucune proposition de ce type n’a été reçue de la Formule 1. Nous aimerions certainement conserver les dates du 24 septembre au 27 septembre 2020.”

