«La saga des moteurs Ferrari aurait pu être mieux gérée»

Date publiée: 12 mars 2020

Lewis Hamilton insiste sur le fait que son respect pour Sebastian Vettel n’a pas été freiné par la saga des moteurs Ferrari, mais il pense que la FIA aurait pu mieux gérer.

L’année dernière, des questions ont été posées sur le groupe moteur de Ferrari et son débit de carburant.

Selon ses rivaux, Ferrari contournait le capteur FIA pour dépasser la limite, leur donnant ainsi une augmentation de puissance bienvenue.

Ferrari a nié tout acte répréhensible alors que la FIA publie des directives techniques, et Ferrari a perdu le rythme.

L’affaire a été, du moins selon Ferrari et la FIA, réglée au début du mois quand ils ont convenu d’un règlement secret.

Les rivaux de Ferrari, menés par Mercedes, ont été exaspérés et ont écrit à la FIA menaçant de poursuites judiciaires.

La FIA n’a pas encore dévoilé les détails, le président Jean Todt répliquant à leur «schéma factuel totalement inexact et biaisé».

Hamilton a été invité à faire part de ses réflexions sur la question lors de la préparation du Grand Prix d’Australie de ce week-end alors qu’il affrontait les médias avec Vettel assis à ses côtés.

“Entre nous, le respect a continué de croître et cela ne change pas”, a-t-il déclaré aux médias.

«Ce qui se passe en arrière-plan entre les équipes et l’organisme gouvernemental est une question distincte.»

Mais il a ajouté: «Je pense que cela aurait pu être mieux géré à coup sûr.

“Mais je ne veux pas en ajouter trop, car cela causera trop de problèmes.”

Quant à Vettel, il estime que l’affaire est close, Ferrari étant «débarrassée» de tout acte répréhensible de la FIA.

“Pour autant que je sache, nous (Ferrari) avons été autorisés (par la FIA)”, a-t-il déclaré.

«Pour moi, c’est très simple, je fais confiance à mon équipe pour faire ce qu’il faut en tout temps et je pense que nous faisons confiance à l’instance dirigeante de la FIA – c’est la réponse.

“Et pour moi, cela ne change pas la relation que j’ai avec Lewis, le respect que nous partageons qui a grandi au fil des ans est intact.”

Charles Leclerc a également été invité à donner son avis sur la sauge du moteur et a déclaré à Sky Sports qu’il «faisait confiance» à la FIA pour faire le bien de toutes les équipes.

Il comprend cependant en quelque sorte pourquoi les équipes rivales ne sont pas satisfaites.

«Je fais entièrement confiance à mon équipe, c’est certain. Et je fais confiance à la FIA pour m’être assuré que tout allait bien. Donc pour moi, c’est fait et maintenant je regarde vers l’avenir.

“Dois-je comprendre [their protest]? Oui et non.

“Je pense qu’ils devraient également faire confiance à la FIA pour faire leur travail et je pense qu’il est tout à fait compréhensible qu’ils n’expliquent absolument pas tout parce qu’il y a beaucoup de travail pour nous sur toutes les parties, et si vous rendez tout cela public alors vous rendre public tout le travail que l’équipe a fait. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.